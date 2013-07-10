عتبات عاليات خالي از زائران ايراني شد/ اعزامهای جدید از اول مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اخوان گفت: با بازگشت آخرين گروه زائران ايراني از عتبات عاليات، هيچ زائر ايراني كه در اين مدت از طريق سيستم شركت شمسا به عتبات اعزام شده باشد تا يكم مرداد ماه - ۱۴ رمضان - در عراق وجود نخواهد داشت.
اين مقام مسئول در سازمان حج و زيارت يادآور شد: به علت بازسازي و نوسازي مراكز اقامتي زائران ايراني، اعزام زائران به عتبات مدت ۱۸ روز از ۱۳ تا ۳۱ تير ماه متوقف خواهد بود.
اخوان ادامه داد: با توجه به تعطيلي اخير، يك هيات ايراني از شركت شمسا به عراق اعزام شده اند تا وضعيت اسكان و تغذيه زائران ايراني عتبات عاليات را مورد بررسي قرار دهند.
مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت اضافه كرد: مرحله جديد اعزامهاي عتبات پس از پايان تعطيلات ۱۸ روزه از يكم مرداد ماه آغاز ميشود و تا ۲۸ مردادماه ادامه خواهد داشت.
به گفته اخوان اين مرحله بدون انجام پيش ثبت نام اينترنتي انجام ميشود و متقاضيان اعزام در اين ايام ميتوانند با مراجعه مستقيم به دفاتر حج و زيارت نسبت به نام نويسي در كاروانها اقدام كنند.
وي اضافه كرد: پس از اتمام اعزامهاي مرحله جديد، دور دوم اعزامها از ۲۹ مرداد ماه آغاز ميشود و تا ۱۵ مهر ماه سال ۹۲ ادامه خواهد داشت.
مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت يادآور شد: اعزامهاي مرحله دوم مانند اعزامهاي گذشته به صورت پيش ثبت نام اينترنتي خواهد بود كه زمان آن و چگونگي مراجعه به سامانه، متعاقبا از طريق رسانههاي جمعي اعلام ميشود.
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