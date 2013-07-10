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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

مجید صالح:

دینامو کی‌یف بهتر از استقلال بازی کرد/ با حرفه‌ای‌گری به پیروزی رسیدیم

دینامو کی‌یف بهتر از استقلال بازی کرد/ با حرفه‌ای‌گری به پیروزی رسیدیم

مربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به این که تیم دینامو کی‌یف دردیدار برابر این تیم بهتر بازی کرد، گفت: ما در این بازی روی حرفه‌ای گری بازیکنان خودمان گلزنی کردیم و برنده شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح در خصوص دیدار تدارکاتی تیم استقلال برابر دینامو کی‌یف که با برتری 2 بر یک آبی پوشان خاتمه یافت، گفت: بازی خوبی را پشت سر گذاشتیم. ما دیدار ا ین تیم مقابل زسکا مسکو را هم از نزدیک دیده بودیم. دینامو کی‌یف یک تیم ریشه‌دار است که فوتبال بسیار خوبی را انجام می‌دهد.

وی افزود: در این بازی مالکیت توپ در اختیار آنها بود و طبیعی بود که از نظر فنی بهتر کار کنند چرا که ما در کوران بدنسازی هستیم. با این ما با حرفه‌ای‌گری گل زدیم و برنده شدیم. در واقع آنها خوب بازی کردند و ما پیروز شدیم.

تیم فوتبال استقلال که برای برپایی اردویی کوتاه مدت و برگزاری یک دیدار تدارکاتی راهی اوکراین شده بود سه شنبه شب موفق شد برابر تیم دیناموکی یف به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کند.

 

کد مطلب 2094246

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