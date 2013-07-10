کشف پرونده مفقودی قتل پس از 3 سال/ سربازان متعهد ارتقای درجه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، کشف پرونده مفقودی قتل پس از سه سال، کشف کالاهای قاچاق در سه ماهه اول امسال، برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، و .... از جمله موضوعاتی بود که احمد علی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود با اصحاب رسانه مطرح کرد.

در این نشست خبری که بیشتر جنبه تقدیر از ماموران و سربازان نمونه را داشت از دو مامور وظیفه شناس و دو سرباز تقدیر شد.

یکی از تقدیر شدگان ماموری بود که در کلانتری گرمده مشغول به خدمت است. وی چندی پیش دستبند طلایی به وزن حدود 40 گرم پیدا کرده و با تلاش بسیار آن را به صاحبش می رساند. فرمانده نیروی انتظامی استان به دلیل این کار شایسته از وی با هدیه یک سفر مشهد مقدس و چهار ماه ارشدیت تقدیر کرد.

همچنین از دو سرباز و یک مامور نیروی انتظامی که در جلوگیری از حادثه راه آهن نقش بسزایی داشتند با هدیه ای مادی و ارتقا درجه به سرباز یکم تقدیر شد.

گودرزی در خصوص دستگیری سارقان اداوات راه آهن گفت: در پی تماس شخصی با پلیس 110 از حضور مشکوک افرادی در ریل قطار مطلع شدیم، بلافاصله ماموران کلانتری 21 مهرشهر در محل حاضر شده و این دو نفر را دستگیر می کنند که این افراد علاوه بر اعتیاد سابقه دار نیز بوده اند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ادامه داد: با دستگیری این افراد 143 عدد میخ ریلی و 43 صفحه آهنی که ریل ها را به هم متصل می کند، کشف شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق ساعت قرار بود 5 دقیقه بعد قطاری از سمت تهران به غرب از آن ریل عبور کند با تلاش به موقع ماموران با سوزنبانی هماهنگی های لازم انجام شده و از یک حادثه عظیم و ناگوار جلوگیری شد.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سه ماه اول امسال

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز از برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: در سه ماهه اول امسال یک تن و 100 کیلو مواد مخدر از جمله شیشه، کراک، انواع مخدرهای صنعتی، هروئین، هشیش و تریاک توسط ماموران نیروی انتظامی استان کشف و بیش از دو هزار نفر نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این مدت نیز حدود دو هزار معتاد پر خطر جمع آوری شده اند که اقدام به این عمل از سوی پلیس بنا به درخواست شهروندان شدت گرفته است.

گودرزی گفت: بیش از هزار نفر از این افراد در اردوگاه ها در حال بازپروی هستند و اشتغال این افراد پس از بهبودی کامل و تایید پزشک در دستور کار ما قرار گرفته است.

کشف پرونده مفقودی قتل پس از 3 سال

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز از کشف پرونده مفقودی قتل پس از سه سال خبر داد و گفت: در آذر ماه سال 88 پرونده ای در خصوص مفقود شدن فردی به نام غلام در پلیس آگاهی استان تشکیل شد، در همان مقطع جستجوی ماموران برای پیدا کردن فرد مفقود آغاز و از همسر و داماد وی که به جرم نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می برد بازجویی به عمل آمد.

وی ادامه داد: با سر نخ های به دست آمده ماموران تلاش بسیاری برای یافتن آن فرد کردند اما تلاش هایشان برا مدت یک سال بی نتیجه ماند که خوشبختانه در اذر ماه سال 89 طی یک عملیات غافلگیرانه سر نخ اصلی (فردی به نام نوروز) در هشتگرد دستگیر شد.

گودرزی با بیان اینکه وی در ابتدا دوستی خود با فرد مفقود شده را انکار می کرد، گفت: با بازجویی های به عمل آمده از وی و ارائه مستندات و مدارک مدلل وی لب به اعتراف گشود و پرده از راز قتل غلام برداشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به دستگیری یکی دیگر از متهمان این پرونده با اقرار نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: از این شخص که میر احمد نان داشت و به جرم نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می برد بازجویی هایی به عمل آمد و سرانجام وی به قتل غلام اعتراف کرد.

در انتهای این نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان البرز از خبرنگاران خواست که هدایای ماموران و سربازان وظیفه شناس را به آنان اهدا کنند.