کشف 29 هزار لیتر سوخت قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: در راستای مبارزه با قاچاق و حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی مأموران آگاهی زنجان از حمل مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق توسط یک دستگاه کامیون تانکر‌دار مطلع شدند.

وی گفت: با این اطلاع تیمی از مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالای این پلیس، مسئول رسیدگی به موضوع شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان اظهار داشت: مأموران با رعایت نکات انتظامی و ایمنی و علائم هشدار دهنده این کامیون را در محور اتوبان قزوین - زنجان شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این کامیون 29 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند و راننده آن به اتهام حمل سوخت قاچاق دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

وی ، ضمن تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی از هموطنان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

کشف 17 کیلو تریاک از کمربند طبی 6 مسافر در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌دره، از انهدام یک شبکه قاچاق موادمخدر خبر داد و گفت: اعضای این شبکه 17 کیلو تریاک را در کمربند‌های طبی که در دور کمر داشتند، جاسازی کرده بودند.

سرهنگ ظاهر ریاسوندبا اعلام این خبر، افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان در پی اطلاع از فعالیت یک شبکه قاچاق موادمخدر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: پلیس پس از انجام یک‌سری اقدامات اطلاعاتی و پی‎جویی‎های پلیسی یک ماهه، موفق شد اعضای این شبکه را شناسایی کند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌دره، گفت:در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد اعضای این باند با جاسازی ماهرانه به شیوه‎های مختلف و در پوشش مسافر و تردد با خودروهای خطی و تاکسی‌های بین‌شهری مقادیر قابل توجهی موادمخدر را از استان‎های شرقی تهیه و به غرب کشور منتقل و توزیع می‌کنند.

سرهنگ ریاسوند تاکید کرد: پلیس با زیر نظر قرار دادن فعالیت‎ این شبکه و پس از اطمینان از حمل موادمخدر توسط اعضای این شبکه وارد عمل شده و خودروی متهمان را که یک دستگاه سمند بود متوقف کرد.

وی گفت: متهمان که سه مرد، یک زن و دو کودک بودند پس از توقف مورد بازرسی ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره ،با بیان اینکه متهمان در پوشش مسافر اقدام به قاچاق موادمخدر می‌کردند، تاکید کرد: ماموران در بازرسی از متهمان متوجه جاسازی ماهرانه موادمخدر توسط سرنشینان این خودرو شدند.

سرهنگ ریاسوند یادآورشد: این متهمان به طرز ماهرانه‌ای موادمخدر را در کمربندهای طبی جاسازی کرده و آن‌ها را به کمرهای خود بسته بودند.

وی با اعلام اینکه در بازرسی از متهمان 16 کیلو و 918 گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد، گفت: متهمان اهل استان‎‎های اصفهان و آذربایجان‌شرقی بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره، با اعلام اینکه پلیس به صورت قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد می‎کند، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و اقدامات قانونی صورت گرفته است.