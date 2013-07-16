  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

اسپانیا از بولیوی عذرخواهی کرد

اسپانیا از بولیوی عذرخواهی کرد

مادرید دوشنبه شب به دلیل اقدام خود در جلوگیری از عبور هواپیمای حامل رئیس جمهور بولیوی از آسمان اسپانیا، از این کشور آمریکای لاتین معذرت خواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آنجل واسکوئز" سفیر اسپانیا در بولیوی با اعلام معذرت خواهی مادرید گفت : ما به طور رسمی قبول می کنیم که دست داشتن اسپانیا در فرود اجباری هواپیمای "اوو مورالز" در فرودگاه وین و بازرسی از آن اقدام موثری نبوده است.

واسکوئز افزود : ما این حقیقت را می پذیریم که این اقدام مناسب نبود و رئیس جمهور مورالز را آزار و او را در شرایط سختی قرار داده است.

کشورهای اسپانیا، فرانسه، یونان و ایتالیا در ماه گذشته میلادی با این بهانه که "ادوارد اسنودن" عامل افشاگر اسناد محرمانه آمریکا، در هواپیمای حامل اوو مورالز است اجازه عبور این هواپیما از حریم هوایی خود را ندادند و هواپیمای موالز به ناچار در وین به زمین نشست و از سوی مقامات امنیتی اتریش مورد بازرسی قرار گرفت.

کد مطلب 2097704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار