نرخ سرویس مدارس تصویب شد/ افزایش 31.5 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران نرخ سرویس مدارس در تهران به تصویب رسید.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به این که افزایش نرخ سرویس مدارس هماهنگ با میزان نرخ کرایه های تاکسی بود، گفت: این میزان سقف افزایش قیمت است و می تواند بر اساس توافق این رقم ها کاهش پیدا کند.

به گفته شکیب اتوبوس ها و مینی بوس ها 20 درصد افزایش قیمت داشته که این نیز در صورت توافق قابل کاهش است.

چمران نیز در این رابطه گفت: در بیشتر مدارس قیمت ها توافقی است و گاهی پایین تر از مصوبه شورا است، البته ما مدارسی را نیز داشته ایم که بیش از مصوبه شورا از دانش آموزان هزینه دریافت می کردند.

نرخ کرایه خودروهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 92-93 (ماهیانه بر اساس 22 روز سرویس دهی)

ردیف میزان مسافت رفت و برگشت از درب منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر) متوسط کرایه خودروی سواری هر دانش آموز (ریال) متوسط کرایه خودروی ون برای هر دانش آموز (ریال) متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال) متوسط کرایه میدل داست هر دانش آموز (ریال) متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز(ریال) 1 5 650000 400000 252000 216000 180000 2 بیش از 5 تا 10 760000 44000 276000 234000 204000 3 بیش از 10 تا 15 850000 490000 300000 276000 234000 4 بیش از 15 تا 20 970000 520000 312000 300000 264000 5 بیش از 20 تا 25 106000 580000 372000 360000 300000 6 بیش از 25 تا 30 118000 610000 396000 318000 7 30 به بالا توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی

بر اساس مصوبه شورا رانندگان خودروی سرویس مدارس موظفند از پوشش کامل بیمه سرنشین از جمله آسیب دیدگی، ضرب و جرح، نقص عضو و فوت برای کلیه سرنشینان در خودرو برخوردار بوده و هرگونه صدمات جانی و مالی وارده به دانش آموزان را از زمان سوار شدن به خودرو تا پیاده شدن بر اساس مقررات بیمه جبران کنند.