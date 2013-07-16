علیزاده و علیاری به نیمه نهایی رسیدند/ نوربخش حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادي عليزاده پورنيا و مهدي علياري كشتي گيران اوزان 74 و 96 كيلوگرم با شكست رقباي خود به مرحله نيمه نهايي راه يافتند. محمد نوربخش نماينده وزن 60 كيلوگرم نيز در مرحله يك چهارم نهايي مغلوب كشتي گير آذربايجاني شد.

بر اين اساس، در وزن 60 کیلوگرم محمد نوربخش پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر از سد دیمیترو پیسلار از اوکراین گذشت وی در دور سوم به مصاف کامران ممدوف از آذربایجان رفت و با نتیجه 6 بر 4 مقابل این کشتی گیر شکست خورد. نوربخش باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس حضور در دیدار رده‌بندی را داشته باشد.

در وزن 74 کیلوگرم هادی علیزاده پورنیا پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل جردن اسفیلر از آمریکا با نیتجه 5 بر یک به پیروزی رسید وی در دور سوم دیمیتری پیشکوف از اوکراین را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. علیزاده در این مرحله به مصاف آرکادیوز کولینیچ از لهستان می‌رود.

در وزن 96 کیلوگرم مهدی علیاری در دور نخست ارسلان صفر ممدوف از ترکمنستان را با نتیجه 4 بر صفر شکست داد وی در دور دوم آلین الکسیوس کایرارو از رومانی را با نتیجه 5 بر 2 مغلوب کرد. علیاری در دور سوم نیز الکساندر هرابویک از بلاروس را با نتیجه 3 بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. علیاری در این مرحله به مصاف آرتور الکسانیان دارنده مدال المپيك از ارمنستان می‌رود.

