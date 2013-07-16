  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۶

بیست و هفتمین دوره یونیورسیاد جهان – روسیه؛

نوربخش، علیزاده و علیاری امروز به ميدان مي روند

نوربخش، علیزاده و علیاری امروز به ميدان مي روند

مراسم وزن‌کشی سه وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی یونیورسیاد دانشجویان جهان شب گذشته برگزار شد و نمایندگان ايران با شناخت حریفان خود از ساعت 13 امروز سه‌شنبه به ميدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در وزن 60 کیلوگرم که 18 کشتی‌گیر وزن‌کشی کردند، محمد نوربخش در دور نخست به مصاف دیمیترو پیسلار از اوکراین می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده مبارزه کشتی گیران آذربایجان و کرواسی مسابقه می‌دهد.

در وزن 74 کیلوگرم که 21 فرنگی‌کار حضور دارند، هادی علیزاده پورنیا پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اسپیلر از آمریکا روبرو می‌شود و در صورت پیروزی در دور سوم با برنده دیدار نمایندگان اوکراین و لتونی مبارزه می کند.رومن ولاسوف قهرمان روسی المپیک لندن در پایین جدول این گروه حضور دارد.

در وزن 96 کیلوگرم که 20 کشتی‌گیر به روی باسکول رفتند، مهدی علیاری در دور نخست به مصاف صفرممدوف از ترکنمستان می‌رود و در صورت برتری در دور دوم با برنده مبارزه کشتی‌گیران مجارستان و رومانی مصاف می‌دهد.آرتور آلکسانیان، دارنده مدال برنز المپیک لندن در گروه علیاری حضور دارد.

تیم کشتی فرنگی دانشجویان کشورمان در رقابتهای چهار وزن نخست این مسابقات صاحب یک مدال نقره توسط امیرعلی اکبری در وزن 120 کیلوگرم شد. بیست و هفتمین دوره رقابت های یونیورسیاد جهانی در کازان روسیه در حال برگزاری است.

کد مطلب 2097581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها