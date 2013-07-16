نوربخش، علیزاده و علیاری امروز به ميدان مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر، در وزن 60 کیلوگرم که 18 کشتیگیر وزنکشی کردند، محمد نوربخش در دور نخست به مصاف دیمیترو پیسلار از اوکراین میرود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده مبارزه کشتی گیران آذربایجان و کرواسی مسابقه میدهد.
در وزن 74 کیلوگرم که 21 فرنگیکار حضور دارند، هادی علیزاده پورنیا پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اسپیلر از آمریکا روبرو میشود و در صورت پیروزی در دور سوم با برنده دیدار نمایندگان اوکراین و لتونی مبارزه می کند.رومن ولاسوف قهرمان روسی المپیک لندن در پایین جدول این گروه حضور دارد.
در وزن 96 کیلوگرم که 20 کشتیگیر به روی باسکول رفتند، مهدی علیاری در دور نخست به مصاف صفرممدوف از ترکنمستان میرود و در صورت برتری در دور دوم با برنده مبارزه کشتیگیران مجارستان و رومانی مصاف میدهد.آرتور آلکسانیان، دارنده مدال برنز المپیک لندن در گروه علیاری حضور دارد.
تیم کشتی فرنگی دانشجویان کشورمان در رقابتهای چهار وزن نخست این مسابقات صاحب یک مدال نقره توسط امیرعلی اکبری در وزن 120 کیلوگرم شد. بیست و هفتمین دوره رقابت های یونیورسیاد جهانی در کازان روسیه در حال برگزاری است.
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