به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد رضا ملامحمد در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی سال 98 اظهار داشت: مراسم ویژهای برای شنبه شب آینده در نظر گرفتهایم و رئیس جمهور هم در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر برنامه فرهنگی متنوعی که در نظر گرفتهایم، در ورزشگاه آزادی مراسم تقدیر از برترینهای فوتبال ملی کشور، شامل تیمهای فوتبال ساحلی که به جام جهانی تاهیتی صعود کرده، تیم نوجوانان که به جام جهانی 2013 امارات صعود کرده، تیمهای ملی فوتسال مردان و زنان که توانسته بودند در بازیهای داخل سالن آسیا به قهرمانی و نایب قهرمانی برسند و همچنین تیم ملی فوتبال بانوان که در رقابتهای غرب آسیا به مقام نایب قهرمانی رسید، برگزار خواهد شد. همچنین مراسم تجلیل از ستارگان تیم ملی که به جام جهانی 98 فرانسه صعود کرده بود، هم انجام میشود.
ملامحمد در تشریح برنامه های فرهنگی گفت: برنامههای فرهنگی متنوعی در نظر گرفتهایم، نمایش باستانی کاران نمایش جالبی خواهد بود. ضمن اینکه اسکیت سواران با پرچم ایران حرکات جالبی به نمایش میگذارند و پخش موسیقی هم برای تماشاگران در دستور کار است. با توجه به اینکه در آستانه میلاد امام حسن مجتبی(ع) هستیم در پایان بازی نمادین تیمهای ملی 98 و 2014 مراسم نورافشانی هم برگزار میشود که میتواند برای حاضران جالب توجه باشد!
وی در پایان گفت: برای دیدن بازی نمادین و حضور در مراسم تقدیر و تجلیل، بلیت فروشی وجود ندارد و ورود به ورزشگاه آزادی آزاد است.
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