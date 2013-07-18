به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌الله‌زاده پس از مذاکره با جواد نکونام و نگه داشتن این بازیکن در جمع آبی پوشان ضمن بیان این مطلب افزود: جواد یک پیشنهاد اماراتی داشت و می‌خواست آن را بررسی کند ولی من به شما می گویم که جواد یک استقلالی تمام عیار است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه پارسال نتوانستیم پول جواد را آنگونه که قرارگذاشته بودیم پرداخت کنیم اما جواد هم چون بچه توداری است چیزی به ما نمی گفت ولی دلخور بود. من هم از او عذرخواهی کردم و شرایط استقلال در سال قبل را به او گفتم و او هم حرف مرا پذیرفت.

مدیر عامل استقلال در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا نکونام به خاطر درخواست تاج قبول کرده بود که بماند گفت: نه اصلا این طور نیست. همانطور که گفتم درباره نحوه پول دادن باید صحبت می کردیم که به خاطر کمبود وقت فرصت نمی شد ولی خدا را شکر این فرصت مهیا شد و نکونام در استقلال ماندنی شد.

علی فتح الله زاده در پاسخ به سوالی درباره دیدارش با وزیر ورزش و جوانان گفت: آقای وزیر به من لطف داشتند و بنده را به افطار دعوت کردند و به بنده گفتند من از تو حمایت می کنم. جا دارد از زحمات دکتر امیدوار رضایی هم به خاطر حضور چندین ساله در هیات مدیره استقلال تشکر کنم. او بدون چشم داشت زحمت می کشید. همچنین در جلسه با وزیر محترم ایشان قول دادند تا از لحاظ مالی کمکهایی به استقلال داده شود.

فتح الله زاده در پایان افزود: این چند روز به من بسیار سخت گذشت به ویژه طی دو روز گذشته اما حالا با خوشحالی اعلام می کنم که آندو و نکونام نوش جان هواداران.