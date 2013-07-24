رسيدگي به معلولان وظيفه همه است/ضرورت حفظ کرامت انسانی در ارائه خدمات به محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد محمد شاهچراغي عصر سه شنبه در ديدار مدير كل و مسئولان بهزيستي استان سمنان با وي به مناسبت هفته بهزيستي در دفتر نماينده ولي فقيه ضمن تقدير از تلاشهاي كاركنان بهزيستي در رسيدگي به امور معلولان و ناتوانان اظهار كرد: كار در بهزيستي يك كار الهي است.

وي اظهار داشت: کار در بهزیستی از گستردگی بالایی برخوردار است و می‌طلبد کارکنان این نهاد تمام سعی و تلاش خود را برای ارائه هر چه بهتر خدمات به جامعه هدف به کار گیرند.

ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی در ارائه خدمات به محرومان

امام جمعه سمنان تصریح کرد: موضوع بسیار مهمی که در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی باید مورد توجه قرار گیرد حفظ کرامت و حرمت انسانی است.

آيت الله شاهچراغي خدمت در بهزيستي را نوعي عبادت دانست و گفت: حل مشكلات معلولان در نزد خداوند متعال اجر اخروي و معنوي عظيمي دارد.

وي افزود: سنت و روش پيامبران و ائمه معصومين كمك به نيازمندان و خدمت به محرومان بوده است.

كار در بهزيستي بي‌توقع و ارزشمند است

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: كار در بهزيستي بي‌توقع و ارزشمند است و طبق فرمايش ائمه معصومين براي اشخاصي خدمت مي‌كنيد كه در نزد خداوند والا‌ترين مقام را دارند و اين خدمات بهزيستي بهترين و خداپسندانه‌ترين خدمت است.

آیت الله شاهچراغي خدمت به بندگان خدا را عين عبوديت دانست و افزود: باز كردن يك مسير براي رسيدن به قله عبوديت يعني خروج از تاريكي ها و دستمزد اين خدمات و پاداش آن براي كاركنان سازمان بهزيستي محفوظ است.

وي بر تلاش براي استقلال و خودكفايي مددجويان و معلولان نيز تاكيد كرد و اظهار داشت: بايد به گونه اي به مددجويان و معلولان خدمت كنيد كه باعث خودكفايي و بي نيازي آنها شود.

نماينده ولي فقيه در استان سمنان، تامين مسكن و ايجاد اشتغال براي مددجويان و معلولان را خواستار شد.

سازمان بهزیستی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی دولتی است

مدیر کل بهزیستی استان سمنان نیز در این نشست از اجراي ۲۰ برنامه در اين استان به مناسبت هفته بهزيستي خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی دولتی است که خدمات ارزنده‌ای به جامعه هدف بهزیستی ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام علي پهلوان افتتاح دو مركز اورژانس اجتماعي ۱۲۳ در دامغان و گرمسار، افتتاح اولين مركز توانبخشي نگهداري از معلولين جسمي حركتي در گرمسار، افتتاح اولين بيمارستان تخصصي ۳۲ تختخوابي در گرمسار، و افتتاح سه گروه هميار در گرمسار، سمنان و شاهرود را از جمله برنامه هاي هفته بهزيستي عنوان كرد.

وی در خاتمه افزود: "بهزيستي براي تو" شعار امسال هفته بهزيستي بود.