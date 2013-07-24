  1. دين، حوزه، انديشه
۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

اخبار نمایشگاه قرآن/

زندگی به سبک اهل بیت (ع) بررسی می شود/ پاسخ به پرسش های حدیثی و تفسیری در نمایشگاه قرآن

زندگی به سبک اهل بیت (ع) بررسی می شود/ پاسخ به پرسش های حدیثی و تفسیری در نمایشگاه قرآن

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بخشهای مختلفی به اجرای برنامه های متنوع می پردازند از جمله کارشناسان دینی مؤسسسه علمی-فرهنگی دارالحدیث پاسخگوی پرسشهای حدیثی و تفسیری مراجعه کنندگان هستند.

حجت الاسلام محمدرضا حسین زاده، مسئول غرفه موسسه علمی- فرهنگی و دارالحدیث در این باره گفت: دو نوع شبهه داریم یک گروهی شبهه به دین وارد می کند و دوم با پرسش، شبهه ای برای خود شخص ایجاد می شود. برخی به روایات حدیث و برخی به حدیث اعتماد ندارند که با مطرح کردن شبهه پاسخ گویی روشن از قران برایشان کفایت می کند.

حسین زاده تصریح کرد: پاسخگویی به شبهات، اصل حدیث، فهم حدیث، معانی حدیث، از جمله بخش هایی است که در این غرفه به آن می پردازیم و درباره احادیثی که اهل تسنن و شیعه اختلاف نظر دارند اطلاعاتی به بازدیدکنندگان می دهند.

در طول برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که از 14 تیرماه تا 13 مردادماه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران در حال برگزاری است، انجام نشستهای تخصصی در موضوعات و مباحث مختلف از جمله مبحث «سبک زندگی اسلامی- ایرانی است که به همت بخش عترت نمایشگاه قرآن «نشست زندگی به سبک اهل بیت (ع)» همزمان با شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

نشست تخصصی زندگی به سبک اهل بیت (ع) پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم مرداد ماه ساعت 21:30 اتا 23 با حضور حجت الاسلام قهرمانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2103276

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