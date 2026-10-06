آغاز ویژه برنامه هفته کودک در سمنان؛ تقویت هویت ملی و فرهنگ مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مزینانی صبح سه شنبه در نشست خبری هفته کودک در کانون پرورش فکری استان سمنان ضمن اشاره به برنامه های این هفته بیان کرد: در سال جاری برنامه های هفته کودک به سوی برنامه های فرایند مدار و برنامه هایی که در طول سال اثرگذاری آنان را شاهد هستیم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برنامه های امسال به گونه ای برگزار شده که نگاه ما به کودکان نگاه تشریفاتی نباشد، افزود: امسال تلاش شده تا محوریت برنامه ها و همچنین ایده ها و نظرات مرتبط با این برنامه ها با کودکان باشد و از برنامه های تشریفاتی دوری کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان ادامه داد: ویژه برنامه های این هفته از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در سراسر کشور با شعار پر معنای «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با پیشرانی کانون پرورش فکری به مرحله اجرا درمی‌آید.

مزینانی با بیان اینکه ویژه برنامه های امسال همچنین از برنامه های مناسبتی صف دوری کرده و تلاش شده تا برنامه ها تا هفته کودک سال آینده به صورت مستمر برگزار شود، بیان کرد: مدل مواجهه برنامه ها هفته کودک نیز امسال تفاوت کرده و دیگر کانون پرورش فکری تنها دستگاه متولی این رویدادها نیست بلکه همه دستگاه ها از اقدامات جزیره ای خارج شده و به یک همگرایی برای این برنامه ها خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته کودک از 15 مهرماه سال جاری آغاز می شود، افزود: یادبود شهدای کودک و آئین نمادین 168 بال و یک آسمان ویژه گرامی داشت دانش آموزان میناب از رویدادهای کلیدی و محوری این ایام در استان سمنان محسوب می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان همچنین بیان کرد: محیط زیست و ایران پایدار، خانواده و محوریت گفتگو با کودکان، بازی نشاط و دوستی، کتاب، قصه و عدالت فرهنگی، توجه کودکان به افراد دارای نیازهای خاص، دانش، فناوری و افق فردا، عناوین دیگر روزهای هفته کودک از 16الی 21 مهرماه هستند.

مزینانی با بیان اینکه روایتگران نور از ویژه برنامه های هفته کودک و نوجوان استان سمنان در سال جاری است، تاکید کرد: این رویداد با هدف تولیدات رسانه‌ای نونهالان در سراسر استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امسال همچنین به مناسبت هفته جهانی کودک رویداد میدانی صدای کودک با محوریت گفت‌وگوی صریح و بی‌واسطه کودکان با مدیران استانی با مدیریت دانش‌آموزان و تمرین مطالبه گری نیز برگزار می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان از برگزاری پویش یک شهر، یک اقدام برای کودک با پیشتازی شهرداری‌ها در شهرها و دهیاری ها در روستاها نیز خبر داد و ابراز کرد: رویداد عدالت‌ محور کودک و فرصت برابر از جمله دیگر برنامه های شاخص هفته کودک در استان سمنان است.

مزینانی با بیان اینکه رویداد شبکه پرشور خبرنگاران نوجوان از دیگر برنامه های هفته کودک سال جاری است، گفت: این ویژه برنامه با هدف آشنایی کودکان با رسانه ها و همچنین ارتقای سواد رسانه ای و جهاد تبیین در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار تا پنج دستگاه های اجرایی فرهنگ دوست و فرهنگ پرور استان سمنان برای اجرای برنامه های مشترک هفته کودک با کانون پرورش فکری اعلام آمادگی کرده اند، افزود: متاسفانه بسیاری دستگاه های اجرایی ما هیچ برنامه و همراهی تا کنون در این زمینه نداشتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان همچنین گفت: در اصول برنامه های هفته کودک در استان هویت ملی و فرهنگ مقاومت امسال به صورت بسیار جدی و به شکل هنرمندانه در دست تدوین است که علاقه به وطن و دوست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و ... به صورت جدی خواهیم داشت همچنین مقوله خلاقیت و نشاط نیز به صورت ویژه پیگیری شده است.