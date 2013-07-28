توجه به آموزش های فنی و حرفه ای لازمه تحقق حماسه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر شنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، تحقق شعار حماسه اقتصادی را در توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای دانست و بر ضرورت این امر تاکید کرد.

وی در این دیدار که به مناسبت هفته مهارت برگزار شد فرارسیدن هفته مهارت، تقارن این ایام را با ماه پرخیر و برکت رمضان، امری خجسته و مبارک خواند و خاطرنشان ساخت: که کار آموزش فنی و حرفه ای یک کار فرهنگی است که می تواند در راستای رفع معضل بیکاری بسیار مؤثر باشد.

امام جمعه سمنان با اشاره به احادیث و روایات پیرامون تعلیم و تعلم تصریح کرد: ارائه آموزش های مهارتی به جوانان جامعه ای که یکی از مشکلات اساسی آنان بیکاری است، امری مقدس و نیکوست زیرا بیکاری زمینه ساز بسیاری از مفاسد است.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه عدم دارا بودن تخصص و مهارت لازم در اغلب جوانان جویای کار، عامل اصلی بیکار ماندن آنان است، تاکید کرد: باید با تمام توان زمینه ترویج و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای را فراهم آوریم و بدانیم که تحقق شعار حماسه اقتصادی در گام اول نیازمند توجه به آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی همچنین با اشاره به لزوم ترویج اخلاق حرفه ای در بین مهارت آموختگان تصریح کرد: اخلاق حرفه ای، اخلاق کار و اخلاق اسلامی باید توام با مهارت آموزی به کارآموزان آموزش داده شود تا نیروی انسانی و بازار کار آینده با معضل اخلاقی روبرو نشود.

آموزش های مهارتی باید رونق بیشتری یابد

نماينده مردم شهرستان های سرخه، سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه آموزشهای مهارتی باید رونق بیشتری در سطح کشور بیابد، بر اهمیت مهارت آموزی و گسترش و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای در سطح استان و کشور تاکید کرد.

علیرضا خسروی برقراری ارتباط مؤثر بین صنعت و تولید را وظیفه فنی و حرفه ای دانست و تصریح کرد : مبنای آموزش های آکادمیک و دانشگاهی بیشتر تئوری است و این دردی از صنعت دوا نخواهد کرد لذا همزمان با توسعه رشته های دانشگاهی باید با تقویت جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در صنعت ، مشکلات صنعت و تولید را مرتفع ساخت.

وی کارگران شاغل در صنعت ساختمان را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش کیفیت در این بخش خواند و با اشاره به نقش برجسته آموزشهای فنی و حرفه ای در این حوزه تکمیل مربع ساخت و ساز را که متشکل از مسکن و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی است بدون فنی و حرفه ای غیر ممکن و بی فایده دانست.

دانشگاه ها بايد براساس فارغ التحصيلاني كه منجر به ايجاد اشتغال شده اند رتبه بندي شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن بيان اینکه دنيا در بخش آموزش مهارتي خود سهمي را قرار داده است و كشور ما نيز نبايد از ساير كشورها عقب بيافتد، گفت: بسياري از تحصيل كرده ها از مهارت هاي كوچك مورد نياز زندگي روزمره برخوردار نيستند كه اين موضوع يك نقص بزرگ براي سيستم آموزشي كشور است.

خسروي تصريح كرد: رتبه بندي دانشگاه ها نيز صحيح نيست بلكه بايد براساس فارغ التحصيلاني كه منجر به ايجاد اشتغال شده اند رتبه بندي شوند.

وی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در واگذاری برخی فعالیت های آموزشی به بخش خصوصی را بسیار قابل تقدیر خواند و بر لزوم حمایت از بخش خصوصی در ارائه آموزش های مهارتی تاکید کرد.

آموزش هاي مهارتي، سهم برتر منابع انساني در چشم انداز 1404 را محقق خواهد کرد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان نیز در این نشست گفت: از جمله اهدافي كه این اداره كل در هفته مهارت به دنبال آن است شامل، توسعه، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به فرصت های شغلی پایدار، اطلاع رسانی و هدایت و فراگیر کردن هر چه بیشتر آموزش های مهارتی است.

ابراهیم محمودی گفت: قطعاً راه‌حل جامعه ما برای کاهش نرخ بیکاری، تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت است که قادر باشد علم و دانش تئوری را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل كند و از این مهم‌تر تربیت افراد خلاق و کارآفرین است که بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصت‌های شغلی پایداری برای دیگران ایجاد كنند.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی از طريق استقرار نظام آموزش مهارت و فناوري در کنار استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام احراز اشتغال می‌تواند ما را دردست یافتن به سهم برتر منابع انسانی بالنده و کارآفرین که در اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه در سند چشم‌انداز نیز بدآن اشاره شده، رهنمون سازد.

ضرورت پيوند بين آموزش و محيط واقعي كار

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان خاطرنشان ساخت: باید با اعتقادی راسخ در اجرای موفق "نظام آموزش مهارت و فناوری" کوشيد و با ایجاد انعطاف در انواع آموزش‌های غیر رسمی مهارتی و ایجاد جاذبه برای مخاطبین در استقرار این نظام برای یادگیری مادام‌العمر نیروی انسانی شاغل در تمام بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی و نظام اشتغال کشور، نهایت تلاش و همت خويش را معطوف داشت.

محمودی يكي از ضرورت‌هاي شرايط كنوني كشور كه به آموزش‌هاي مهارتي گره خورده است را موضوع پيوند بين آموزش و محيط واقعي كار در سطوح مختلف دانت و اظهار داشت : براي تحقق اين امر لازم است تمامي آموزش‌هاي ما به آموزش‌هاي عملي در محيط كار متصل شود؛ در همين راستا موضوع كارآموزي و كارورزي نيازمند يك بازنگري و بازمهندسي است تا بتوانيم از طريق اجراي كارورزي و كارآموزي براي فارغ‌التحصيلان كليه سطوح آموزشي به ويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نيروي انساني متخصص و مهارت‌ديده را وارد چرخه توليد و بازار كار کنیم.

وی افزود: در نتيجه با بهره‌گيري از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي جمعيت جوان و جوياي كار كشور مي‌توان شرايطي را فراهم کرد كه ابعاد مختلف توسعه به ويژه موضوع اشتغال پايدار تحقق يابد؛ بهره‌برداري از اين پتانسيل‌ها نيازمند زنجيره‌اي از برنامه‌هاي عملياتي است.

معادل ۹۲۷ هزار و ۵۸۳ نفر تحت پوشش آموزش هاي مهارتي قرار گرفتند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان همچنین ضمن تشریح عملکرد و فعالیت های اداره کل در حوزه آموزش های مهارتی، به بیان خواسته ها و نظرات خود پرداخت و افزود: علاوه بر اين در اجراي طرح آموزش مهارت به متقاضيان مشاغل خانگي اين اداره كل در سال ۹۱ بيش از پنج هزار نفر معادل ۹۲۷ هزار و ۵۸۳ نفر را تحت پوشش آموزش هاي مهارتي قرار گرفتند كه ۷۳۸ هزار و ۹۳۷ نفر موفق به كسب مجوز شدند.

محمودی گفت: برای کاهش نرخ بیکاری، بايد نیروی انسانی مجهز به مهارت تربیت شود که قادر باشد علم و دانش تئوری را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل كند و براي رسيدن به اين منظور طرح بازار تا بازار به اجرا درآمده است تا بتوانيم به صورت عيني و ملموس جوانان جوياي كار را با بازار كار آشنا کنيم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: از همه مهم‌تر تربیت افراد خلاق و کارآفرین است که بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصت‌های شغلی پایداری برای دیگران ایجاد كند كه فني و حرفه اي با آموزش مهارت و حرفه به فارغ التحصيلان دانشگاهي، كارجويان، دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه اين فرصت را فراهم مي آورد.