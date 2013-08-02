تقویت روحیه ظلم ستیزی طمع استکبار جهانی به بلاد اسلامی را از بین می برد

حسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع مهم روز قدس ایجاد روحیه مقاومت اشاره کرد و اظهار داشت: روز قدس علاوه بر حمایت از مظلومان فلسطین سبب ایجاد روحیه مبارزه و ظلم ستیزی جنبش ها و ملت های مسلمان در برابر دشمنان اسلام همانند صهیونیسم و استکبار جهانی می شود.

وی افزود: حضور ملت مسلمان در راهپیمایی روز قدس و اعلام انزجار از ظلم ستمکاران به مظلومان عالم و خصوصا فلسطین و افغانستان روحیه ملت های مظلوم در مبارزه با ظالمان و آگاهی بخشی و پشتیبانی سایر کشورهای اسلامی از کشورهای تحت مسلمان مظلوم خواهد شد.

فرماندار تیران و کرون با تایکد بر اهمیت روحیه ظلم ستیزی و عدم بی تفاوتی نسبت به امور مسلمین گفت: تقویت روحیه ظلم ستیزی طمع استکبار جهانی به بلاد اسلامی را ضعیف و از بین می برد.

وی ادامه داد: این روحیه تاکنون سبب شده که استکبار جهانی جرات ورود به خاک کشورهای مسلمان و اهداف حزب الله لبنان را نداشته باشد و جنگ های 22 روزه و 32 روزه لبنان و غزه انتایج ایستادگی در برابر ظالمان را نشان داده است.

فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه ملت ایران اسلامی روز جمعه پایانی ماه مبارک رمضان با حضور درراهپیمایی روز قدس انزجار خود را از ظلم استکبار جهانی را نشان می دهند، تصریح کرد: ملت های مسلمان عالم نیز باید در این خصوص با ایران همراه شوند و عزت وسربلندی خود را نیز تقویت کنند.

وی اضافه کرد: حضور حماسی ملت ایران در راهپیمایی ها عزت و افتخار کشور را در جهان مطرح نموده است.