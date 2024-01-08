مردم در عرصه رسانه سفیر پیام انقلاب اسلامی باشند

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-فاطمه علی آبادی: از آن هنگام که آفتاب عالم تاب اسلام از افق جزیره‌العرب طلوع کرد و با شعاع حیات بخش خود کالبد مرده بشریت را جانی دوباره بخشید هسته نشر و تبلیغ دین اسلام نیز معنا و مفهوم پیدا کرد. تبلیغ دین اسلام مهمترین وظیفه‌ای است که بر دوش مسلمانان عموماً و مبلغین خصوصاً سنگینی می‌کند و قرآن کریم با توصیه به دعوت مردم به سوی خداوند از رهگذر موعظه حکمت و جدال احسن آن را نیکوترین سخن برشمرده و با آوردن آیه نفر انذار و تبلیغ دین را هدف نهایی فراگیری دانش دینی دانسته است. تبلیغ و دعوت، ارشاد و هدایت مردم به ارزش‌های الهی از اصول رسالت پیامبران الهی بوده و خط اصلی برنامه آنان را تشکیل می‌داده است. «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله…» در شأن پیامبران الهی و مبلغان راستین است. امام صادق (علیه‌السلام) وجود مبلغان راستین را مایه احیای دین و آثار امامت و نبود آنان را سبب نابودی دین دانسته است. آیات و روایات در این زمینه فراوان است و آنچه آوردیم نمونه‌ای بود اندک از آیات و روایاتی که در قرآن و متون روایی ما آورده شده است. علاوه بر این، ضروری است که گروهی تحت نظر سازمان تشکیلاتی به این مهم اقدام کنند و با برنامه‌ریزی دقیق، با توجه به نیازهای زمان به تبلیغ اسلام بپردازند و عینیت بخشیدن ارزش‌های دینی را در زندگی مردم به عهده بگیرند. قرآن کریم، از این گروه به نام «امت» یاد کرده است.

تبلیغ دینی از موضوع‌های عام و فراگیر است. در واقع هر حرکتی که موجب شناساندن و معرفی کردن دین به کار می‌رود نوعی تبلیغ است. آن‌جا که حضرت علی (ع) با بدرقه‌ی یک یهودی اگرچه با چند قدم باشد او را به دین اسلام جذب می‌کند و آن‌جا که بر منبر خطابه و وعظ نشسته و خطبه‌هایی به عظمت همه‌ی هستی را می‌خواند و آن‌جا که قرآن را با قلم تفسیر می‌کند همه و همه تبلیغ محسوب می‌شوند.

برای تبلیغ دین، احساس مسؤولیت و تعهد، کافی نیست؛ بلکه اموری دیگر هم باید مورد توجه قرار گیرد که می‌توان آنها را شاخصه‌های امر تبلیغ دین نامید. یکی از دلایل کامیابی برخی از مبلغان در تبلیغ دین به ویژه در بین جوانان تحصیل‌کرده، توجه به نکته‌هایی است که درصددیم در خلال گفتگو با مبلغان دینی و کارشناسان مسئله تبلیغات دینی آنها را بررسی و واکاوی نمائیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، چهاردهمین قسمت از پرونده شاخصه‌های تبلیغ دینی است که حاصل آن را می‌خوانید:

با گسترش اینترنت و حضور بیش از پیش از جوانان و عموم مردم از سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی می‌توان گفت تبلیغات وارد عصر جدید و متفاوتی شده است که تا حدود زیادی در حوزه راهکارها و رویکردها نسبت به گذشته و عصر تلویزیون و شبکه‌های رادیویی و ماهواره‌ای دگرگون شده است. تبلیغات دینی، سیاسی و فرهنگی نیز همانند سایر محصولات تبلیغی از این تغییرات در امان نبوده است.

باید گفت تبلیغ در فضای اینترنتی و تربیت مبلغ مجازی در حوزه‌های دینی و فرهنگی اسلامی موضوعی است که تا پیش از پاندمی کووید ۱۹ اهمیت چندانی نداشت. در حالی که سالهاست وارد عرصه دولت‌ها و شهروندهای هوشمند و نیروهای فعال تخصصی در فضای مجازی شده‌ایم و راه اندازی شهرهای هوشمند در نقاط مختلف جهان از اتفاقات عادی این عصر است. چند سالی بیشتر نیست که در مراکزی مانند شهر قم مؤسسات آموزش زبان انگلیسی، چینی، فرانسوی و حتی مکالمه عربی ویژه تبلیغات دینی و فرهنگی برپا شده است. البته تعداد این مؤسسات و فارغ‌التحصیلان آنها فاصله زیادی را تا رفع نیاز نشان می‌دهد.حتی ممکن است در قم یک یا دو مرکز آموزش زبان چینی باشد اما در استان‌های دیگر آموزش برخی از زبان‌ها مثل زبان فرانسوی و آلمانی و زبان چینی نداریم و طلبه‌ها به عنوان پیشگامان تبلیغات دینی و فرهنگی حتی برای یادگیری زبان‌ها هم دچار سختی هستند.

ما اگر هوشمندانه در فضای رسانه فعالیت کنیم می‌توانیم یک محتوای سودمند را هوشمندانه به گوش مخاطب برسانیم. ما باید بتوانیم آموزه‌های ناب دین و احادیث را آنچنان حل کنیم که مخاطب به اقتضای شرایط زندگی‌اش فکر کند به دردش می‌خورد و جذب شود و تأثیر را می‌توانیم به وضوح ببینیم.

باید اذعان کرد یکی از بزرگترین نقص‌های ما در حوزه رسانه است. ما باید آنچنان در رسانه و نسبت به زبان سایر کشورها آگاهانه عمل کنیم که استکبار جهانی و دشمنان فرهنگ اسلامی نتوانند فعالیت‌هایمان را سانسور کنند. مشابه رفتار اصولی و یکپارچه رسانه‌ای که در شهادت سردار سلیمانی یا تجاوز اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین و شهادت دهها هزار نفر در غزه، دیدیم. شاید بتوان گفت بخشی واکنش‌های بین‌المللی در فضای اینترنت حاصل چند سال فعالیت مبلغان ایرانی در این فضاست.

حجت الاسلام محمد هادی صالح پرور سر شبکه مؤسسه امیر بیان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزش واکنش‌های عمومی در حمایت از مظلومان اظهار داشت: این مهم در جامعه اسلامی ایران به صورت یک رویه است چرا که انقلاب اسلامی به وجود آمد تا به تک تک ملت‌ها و حکومت‌های جهان بگوید ظلم نکنید و زیر بار ظلم هم نروید.

وی افزود: بر این اساس مأموریت جمهوری اسلامی ایران است تا همه کسانی که در اقصی نقاط جهان در بدنه این نظام هستند با مشاهده ظلم‌هایی که در جهان اعم از فلسطین، ایران و حتی آمریکا رخ می‌دهد فریاد بزنند و مانع ادامه آن ظلم شوند.

صالح پرور ادامه داد: امروز همین ظلم ستیزی برای مردم دنیا حتی برای بلاگرها و فعالان شبکه‌های اجتماعی که بعضاً ممکن است بگویند ما خدا را هم قبول نداریم بسیار جذاب است و دوست دارند به ما ملحق شوند از این رو می‌بینیم سلبریتی های غربی با مشاهده جنایاتی که اسرائیل در غزه انجام می‌دهد پرچم مردم مظلوم فلسطین را در خودروی شخصی خود نصب می‌کنند یا در پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی‌شان قرار می‌دهند تا از این طریق بتوانند از مظلوم دفاع کنند. ظلم ستیزی و ضد ظلم بودن جمهوری اسلامی ایران برای دنیا جذاب است و نباید این مسیر قطع شود بلکه باید قوی‌تر در این مسیر گام برداشت.

سر شبکه مؤسسه امیربیان در خراسان رضوی درباره اطلاع رسانی این نوع ظلم‌ها گفت: اطلاع رسانی مظلومیت مردم مظلوم جهان گاهی به صورت برپایی اجتماعات و راهپیمایی صورت می‌پذیرد بعضی اوقات نیز رسانه‌ها این مظلومیت را منعکس می‌کنند هر یک از این اطلاع رسانی‌ها تأثیر خودش را دارد. کسانی که اهل رسانه نیستند باید در اجتماعات ضد ظلم شرکت کنند و افرادی که اهل رسانه هستند نیز باید بدانند چطور می‌توانند در عرصه رسانه به دفاع از مظلوم و ظلم ستیزی بپردازند.

وی افزود: بیش از چهل سال است که مردم ایران جمعه‌های آخر ماه مبارک رمضان در دفاع از ملت مظلوم فلسطین با زبان روزه راهپیمایی می‌کنند و شعار مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند و امروز نتیجه آن راهپیمایی‌ها را با آگاهی بخشی به مردم دنیا مشاهده می‌کنند. رسانه باید بسیار سریع، به هنگام و در لحظه وارد میدان شود بنابراین می‌طلبد همه مردم رسانه باشند امروز مردم غزه با دوربین گوشی توانستند جنایات هولناک رژیم منحوس صهیونیستی را به اقصی نقاط جهان ارسال کنند و واقعیت را برای ملت‌ها به نمایش بگذارند. ملت ایران باید بتوانند در عرصه رسانه سفیر انقلاب باشند.

صالح پرور در پایان خاطرنشان کرد: مؤسسه امیر بیان خراسان رضوی در سه مرحله طراحی ایده، تبدیل ایده به محتوا و سناریو و فرم دهی محتوا فعالیت می‌کند و از دیگر برنامه‌های مؤسسه انجام فعالیت‌های مشترک و معرفی مجموعه‌های انقلاب به یکدیگر است.