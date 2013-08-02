مارک والبرگ و دنزل واشنگتن با "دو اسلحه" به سینما آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی یونیورسال که کار پخش فیلم در ایالات متحده را بر عهده داشته است، پیش‌بینی می‌کند که فیلم در آمریکای شمالی حدود 20 میلیون دلار فروش داشته باشد، اما طرفداران سرسخت‌تر باکس آفیس اعتقاد دارند که فیلم می‌تواند حتی تا 30 میلیون دلار نیز بفروشد.

این فیلم اکشن که مایه‌هایی از طنز نیز در خود دارد برای تهیه‌کنندگانش بین 80 تا 90 میلیون دلار هزینه در بر داشته است. امت/فورلا فیلمز کار تهیه و سرمایه‌گذاری فیلم را بر عهده داشت و فورسایت آنلیمیتد کار فروش حقوق بین‌المللی فیلم را انجام داد. تاکنون این فیلم توجه خوبی را در عرصه بین المللی به خود جلب کرده و سونی ووردواید گروپ حقوق بین المللی فیلم را خریداری کرده است.

داستان فیلم "دو اسلحه" درباره یک مامور سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (واشنگتن) و یک مامور اطلاعات دریایی (والبرگ) است که سی.آی.ای برایشان پاپوش دوخته و مجبور می شوند با یکدیگر همکاری کنند.

والبرگ و کورماکور در مقام بازیگر و کارگردان اولین‌بار در فیلم "کالا" با یکدیگر همکاری کردند که ماه ژانویه سال 2012 اکران شد و حدود 24 میلیون دلار فروش داشت. اما این اولین‌بار است که مارک والبرگ و دنزل واشنگتن در یک فیلم با هم همبازی شده‌اند.