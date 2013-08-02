پشت پرده مصاحبه رحمتی علیه وزارت ورزش و جوانان چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدار از روز نخست هفته دوم رقابتهای لیگ برتر برابر سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تن به شکست 2 بر یک داد و در پایان این بازی درحالی که برخی از اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم، اشتباهات علیرضا فغانی داور مسابقه را از دلایل مهم این باخت برشمردند، سیدمهدی رحمتی در اظهار نظری غیر منتظره وزارت ورزش و جوانان را عامل این شکست عنوان کرد.

اظهارات رحمتی در شرایطی مطرح شد که در هفته‌های گذشته علی فتح‌الله‌زاده و امیر قلعه‌نویی هر کدام در مصاحبه‌های مختلف از عملکرد محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان تقدیر کرده بودند. در این رابطه ابتدا مدیرعامل باشگاه استقلال بعد از خطر برکناری و ابقا در سمت خود در اظهارات مختلف به تمجید از محمد عباسی پرداخت و قلعه‌نویی هم چند مرتبه از رئیس جمهور منتخب خواست که از عباسی هم برای وزارت ورزش دولت یازدهم برنامه بگیرد. حال سوال اینجاست در این وضعیت چه اتفاقی رخ داده که رحمتی علیه وزارت ورزش موضع می‌گیرد؟

در این مورد گفته می شود یک نهاد نظارتی بررسی هایی را پیرامون مصاحبه رحمتی علیه وزارت ورزش و جوانان انجام داده و به این نتیجه رسیده که این مصاحبه می تواند در راستای سناریویی باشد که برخی برای برکناری مدیرعامل استقلال در دولت دهم طراحی کرده‌اند و به دنبال کنار گذاشتن فتح الله زاده هستند تا در دولت آینده گزینه مورد نظر خودشان را مدیرعامل کنند. این اتفاق بی ارتباط با برکناری برخی اعضای هیات مدیره قبل از شروع فصل نیست.

ضمن اینکه برخی مسئولان وزارت ورزش نسبت به مصاحبه رحمتی واکنش نشان داده‌اند و در تماس با وزیر ورزش از وی خواسته‌اند به این موضوع رسیدگی کند. در این میان اختلاف انداختن بین قلعه نویی و فتح الله‌زاده هم یکی از اهداف گروهی است که به دنبال ایجاد تغییرات در استقلال هستند. اظهار نظر متناقض مدیرعامل و سرمربی در مورد مجتبی جباری گویای برخی اتفاقات است.

یکی از نزدیکان وزارت ورزش و جوانان عنوان می کند از آنجایی که رحمتی در یکی از مصاحبه هایش دلیل پرداخت نشدن پول به باشگاه را درگذشت پدر یکی از معاونان این وزارتخانه عنوان کرده، از او دلخور هستند و این موضوع را به وزیر ورزش و جوانان نیز اعلام کرده اند. آنها اعتقاد دارند رحمتی به پدر این معاون توهین کرده است.

با این حال مسئولان وزارت ورزش و جوانان نسبت به اقدامات یکی از معاونان علی فتح الله زاده حساسیت بیشتری پیدا کرده اند و قصد دارند عملکرد وی در این باشگاه را به طور دقیق تری بررسی کنند.