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۱۷ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

برای بازگرداندن مرسی به قدرت؛

ترکیه نشست مشترک با آمریکا و اخوان المسلمین را تکذیب کرد

ترکیه نشست مشترک با آمریکا و اخوان المسلمین را تکذیب کرد

ترکیه گزارشهای مبنی بر نشست مشترک مقامات این کشور با مسئولان آمریکایی و اخوان المسلمین مصر در آمریکا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، ترکیه گزارش رسانه های مصر مبنی بر جلسه مشترک بین مسئولان این کشور و آمریکا و رهبران اخوان المسلمین مصر برای برگرداندن محمد مرسی به قدرت را تکذیب کرد.

روزنامه "المصری الیوم" نوشته بود که قرار است در ماه جاری یک جلسه مشترک بین مسئولان ترکیه، آمریکا و اخوان المسلمین در آمریکا برگزار شود که هدف از آن بررسی چگونگی برگرداندن محمد مرسی به قدرت است.

یک دیپلمات ترک که نامش فاش نشد در مصاحبه با تودی زمان این خبر را نادرست خواند و گفت وزارت خارجه هیچ اطلاعی در این خصوص ندارد.

 

 

کد مطلب 2112376

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