فولاد از هر نظر برتر از داماش بود/نور ورزشگاه تختی اهواز مشکل ساز می شود

اسماعیل شریفات پس از پیروزی تیمش برابر داماش گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ما در این بازی از ابتدا خوب کار کرد وبا توجه به احترامی که برای تیم حریف قائلم، همه جوره برتر از حریف بودیم و موقعیت های بیشتری را به دست آوردیم.

وی ادامه داد: این بازی در حالی برگزار شد که گرمای هوا بازهم کار ما را سخت کرده بود ولی با وجود این، بازیکنان ما با غیرت بازی کردند و نتیجه را به سود خود به پایان رساندند.

هافبک تیم فولاد خوزستان افزود: تیم ما در این بازی به حق خود رسید و می توانستیم گل های بیشتری را به ثمر برسانیم.

وی در خصوص وضعیت نور ورزشگاه تختی گفت: به نظر من اگر این شرایط پیش برود برای مسابقات آینده و به خصوص بازی های آسیایی که در پیش داریم با مشکل مواجه می شویم.

شریفات عنوان کرد: اکنون جا دارد مسئولان توجه بیشتری به وضعیت نور ورزشگاه داشته باشند چون در غیر این صورت با وجود این که شرایط ورزشگاه الغدیر برای بازی کردن مناسب نیست، با مشکل جدی مواجه می شویم.

وی بیان کرد: شرایط برخی ورزشگاه ها در کشور بسیار مطلوب است و قابل قیاس با تختی اهواز نیست و این ضعف بزرگی برای استان خوزستان محسوب می شود.

از سری رقابت های هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم فولاد با نتیجه سه بر یک داماش گیلان را شکست داد..

با این نتیجه، تیم فولاد خوزستان 9 امتیازی شد و جای سپاهان هفت امتیازی را در صدر جدول گرفت. به این ترتیب شاگردان حسین فرکی برای باقی ماندن در صدر جدول باید منتظر ناکامی سپاهان و پرسپولیس در بازی روز یکشنبه مقابل حریفانشان باشد.