صدرنشینی برای فولاد مهم نیست/ رحمانی از اشتوتگارت آلمان پیشنهاد داشت

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی فولاد خوزستان برابر داماش گیلان اظهار داشت: هرچه جلوتر می‌رویم بازی‌های بهتری از تیم‌های لیگ خواهیم دید؛ بخصوص تیم ما که هفته به هفته بهتر می‌شود.

وی درباره صدرنشینی فولاد در جدول لیگ برتر هم تاکید کرد: صدرنشینی در حال حاضر برای ما اهمیت ندارد. زود است که از الان بخواهیم افکار بلند پروازانه داشته باشیم و حرف‌های گُنده بزنیم! هدف ما این است که بازی به بازی جلو برویم و قدم به قدم امتیازات لازم را جمع آوری کنیم.

سرپرست فولاد با اشاره به کسب نتایج خوب این تیم نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع این است که ما استخوانبندی تیم‌مان را حفظ کردیم و فقط در چند نقطه دست به ترمیم زدیم. بازیکنان هم با تفکرات تاکتیکی سرمربی آشنا هستند و این مسائل باعث شده تا امسال بهتر از سال قبل عمل کنیم.

ابن قاسم همچنین درباره مشکل نور ورزشگاه تختی اهواز، یادآور شد: مسئولان دنبال این هستند تا این مشکل برطرف شود. البته ما برای مسابقات آسیایی به ورزشگاه غدیر اهواز خواهیم رفت و بازی‌هایمان در آن ورزشگاه برگزار می‌شود.

سرپرست فولاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت بختیار رحمانی برای حضور در لیگ آلمان هم تصریح کرد: هنوز مسئولان این باشگاه آلمانی به ایران نیامده‌اند. توافقات اولیه برای انتقال بختیار انجام شده است ولی هنوز مشخص نیست مدیران این باشگاه چه زمانی به ایران خواهند آمد.

وی در پایان گفت: بختیار چند سال پیش و زمانی که ما در لیگ دسته اول بودیم، از باشگاه اشتوتگارت آلمان پیشنهاد داشت. مسئولان این باشگاه حتی به اهواز آمدند و بازی رحمانی را از نزدیک تماشا کردند تا همه چیز برای حضور این بازیکن در آلمان فراهم باشد ولی بختیار به خاطر مشکلات خانوادگی که در آن مقطع برایش پیش آمد نتوانست به آلمان برود.

تیم فوتبال فولاد خوزستان شنبه شب در چارچوب مسابقات هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه تختی اهواز موفق شد داماش گیلان را با نتیجه 3 بر یک شکست بدهد.