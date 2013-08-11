سپاهان – تراکتورسازی؛ سرخپوشان به دنبال پیروزی در نصف جهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز یکشنبه با انجام دیدارهای باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در مهم ترین بازی هفته، تیم تراکتورسازی تبریز در اصفهان به میهمانی تیم صدرنشین سپاهان می رود.

تراکتورسازی تبریز که بر خلاف دو دیدار ابتدایی خود برابر پرسپولیس و گسترش فولاد، در هفته سوم توانست پیروزی خیره کننده ای برابر ذوب اهن در اصفهان کسب کند، امروز با روحیه ای بالا برابر دیگر تیم دیار نصف جهان صف ارایی خواهد کرد.

دیدار با سپاهان اما برای تیم تراکتورسازی یکی از مهم ترین و البته سخت ترین بازی های بیرون از خانه خواهد بود و با این اوصاف می توان گفت که کسب نتیجه یک امتیاز می تواند هواداران تراکتورسازی را راضی کند. البته تراکتورسازی فردا سومین دیدار بیرون از خانه این فصل خود را برگزار خواهد کرد و این در حالیست که سرخپوشان تبریزی فقط در هفته دوم میزبان بوده اند.

در سوی مقابل اما تیم سپاهان اصفهان میزبان بازی امروز، بدون شک برای کسب حداکثر امتیازات برابر حریف تبریزی اش صف ارایی خواهد کرد. شاگردان زلاتکو کرانچار که هفته گذشته برابر تیم گسترش فولاد با هدف برد پرگل به میدان آمده بودند، در نهایت و با یک گل دیرهنگام به سختی از شکست در تبریز فرار کردند که همین امر سبب می شود تا آنها در دیدار امروز برابر تراکتورسازی بیشتر به کسب سه امتیاز تلاش کنند.

البته اگر سپاهانی ها حتی در دیدار با گسترش فولاد به خواسته خود می رسیدند، بازهم برابر تراکتورسازی هم از انگیزه کافی برای پیروزی برخوردار بودند چراکه آنها فصل گذشته در خانه خود چهار بر یک مغلوب حریف تبریزی خود شده اند و فردا برای جبران آن شکست سنگین با تراکتورسازی دیدار خواهند کرد.

با این تفاسیر باید کار شاگردان مجید جلالی را در دیدار با زردپوشان اصفهان سخت ارزیابی کرد و از اینرو کسب یک امتیاز قطعا می تواند برای تیم میهمان ارزشمند تلقی شود. البته تیم تراکتورسازی به لحاظ تمرینی و آمادگی تیمی از شرایط خوبی در این بازی برخوردار خواهد بود چرا که پس از دیدار با تیم ذوب آهن، کاروان تراکتورسازان در اصفهان ماند تا تمریناتش را در این شهر سپری کند.

اما مصاف دو تیم سپاهان و تراکتورسازی در هر شرایطی بطور طبیعی می تواند از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار باشد چراکه هر دو تیم همواره از تیم های مدعی لیگ برتر بوده و در این فصل نیز در زمره چهار، پنج تیم مدعی اصلی قهرمانی قرار گرفته اند. در شرایط فعلی نیز تیم سپاهان با هفت امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاده و تیم تراکتورسازی با چهار امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و از همین ابتدا مشخص است که هر دو تیم اسب خود را برای حضور در رده های بالایی جدول زین کرده اند.

سپاهان هفت امتیاز خود را با پیروزی برابر تیم های قدر فولاد خوزستان در هفته اول و استقلال تهران در هفته دوم و البته توقف برابر تیم تازه لیگ برتری شده گسترش فولاد در هفته سوم کسب کرده و تیم تراکتورسازی نیز چهار امتیاز خود را پس از شکست هفته اول برابر پرسپولیس در تهران، با تساوی برابر همشهری خود گسترش فولاد در هفته دوم و پیروزی برابر تیم ذوب اهن در هفته سوم به دست اورده است. کسب این امتیازات توسط سپاهان و تراکتورسازی در شرایطی بوده که هر دو تیم دو بار در بیرون از خانه به میدان رفته اند و تنها یک میزبانی در لیگ سیزدهم تجربه کرده اند که البته دیدار امروز در فولاد شهر اصفهان دومین میزبانی برای تیم تحت هدایت کرانچار خواهد بود.

پیروزی تیم سپاهان که آخرین جلسه تمرینی خود را پشت درهای بسته انجام داد، در دیدار امروز صدرنشینی این تیم را همچنان تداوم خواهد بخشید اما چنانچه تیم تراکتورسازی موفق به تکرار پیروزی اخیر خود در نصف جهان شود، هفت امتیازی شده و هم امتیاز با تیم سپاهان بالاتر از این تیم در جدول خواهد ایستاد. اکنون تفاضل گل سپاهان 3+ و تفاضل گل تیم تراکتورسازی 1+ است و تیم تبریزی حتی اگر با اختلاف یک گل برابر میزبان خود پیروز شود، باز هم می تواند به دلیل گل زده بیشتر، بالاتر از رقیب خود در جدول قرار بگیرد.

البته باز هم باید یادآور شد که کسب نتیجه مساوی نیز می تواند برای شاگردان مجید جلالی در خانه تیم مدعی و صدرنشین سپاهان نتیجه ای مطلوب ارزیابی شده و رضایت هواداران این تیم را جلب کند. کما اینکه تیم تراکتورسازی توانسته از دو بازی بیرون از خانه قبلی خود سه امتیاز کسب کرده و میانگین امتیازی بالاتری از حد استاندارد بازی های بیرون از خانه به دست بیاورد.

تراکتورسازی برای دیدار با سپاهان مهدی کریمیان، سعید دقیقی، میلاد فخرالدینی و احتمالا محسن ربیع خواه را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.

دیدار تیم های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 19:45 یکشنبه در ورزشگاه فولاد شهر انجام می شود.