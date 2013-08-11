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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر تشریح شد:

آخرین وضعیت دو مدافع و کاپیتان مصدوم تیم فولاد

آخرین وضعیت دو مدافع و کاپیتان مصدوم تیم فولاد

پزشک تیم فوتبال فولاد خوزستان آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم را تشریح کرد.

اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت بختیار رحمانی کاپیتان تیم فولاد اظهار داشت: در دقایق پایانی بازی با داماش بود که ضربه بدی به مچ پای بختیار وارد شد. ما امروز این بازیکن را ویزیت کردیم و خوشبختانه مشخص شد که پای وی تورم ندارد. با این حال باید چند ساعت دیگر صبر کنیم و بعد از آن از مچ پای بختیار عکس بگیریم.

وی درباره زمان بازگشت حسن جعفری مدافع مصدوم این تیم هم خاطرنشان کرد: جعفری پیش از شروع فصل از ناحیه پاشنه پا آسیب دید و همچنان تحت درمان قرار دارد. جعفری در حال حاضر فیزیوتراپی می‌کند و تا دو هفته دیگر می‌تواند به تمرینات گروهی و بازی برگردد.

پزشک فولاد در پایان با اشاره به مصدومیت ایوب والی دیگر مدافع فولاد هم گفت: والی هفته گذشته مینیسک پای راستش را جراحی کرد و با توجه به روندی که مشاهده کرده‌ایم، می‌تواند تا سه یا چهار هفته دیگر به میادین برگردد.

کد مطلب 2113307

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