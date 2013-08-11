آخرین وضعیت دو مدافع و کاپیتان مصدوم تیم فولاد

اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت بختیار رحمانی کاپیتان تیم فولاد اظهار داشت: در دقایق پایانی بازی با داماش بود که ضربه بدی به مچ پای بختیار وارد شد. ما امروز این بازیکن را ویزیت کردیم و خوشبختانه مشخص شد که پای وی تورم ندارد. با این حال باید چند ساعت دیگر صبر کنیم و بعد از آن از مچ پای بختیار عکس بگیریم.

وی درباره زمان بازگشت حسن جعفری مدافع مصدوم این تیم هم خاطرنشان کرد: جعفری پیش از شروع فصل از ناحیه پاشنه پا آسیب دید و همچنان تحت درمان قرار دارد. جعفری در حال حاضر فیزیوتراپی می‌کند و تا دو هفته دیگر می‌تواند به تمرینات گروهی و بازی برگردد.

پزشک فولاد در پایان با اشاره به مصدومیت ایوب والی دیگر مدافع فولاد هم گفت: والی هفته گذشته مینیسک پای راستش را جراحی کرد و با توجه به روندی که مشاهده کرده‌ایم، می‌تواند تا سه یا چهار هفته دیگر به میادین برگردد.