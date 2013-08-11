تیم فولاد بیشتر از همیشه نیاز به حمایت هواداران دارد/ بازی های آسیایی فولاد در الغدیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ابن قاسم شنبه شب پس از پیروزی تیمش در برابر داماش گیلان با اشاره به حضور کم تماشاگران برای بازی های خانگی تیمش اظهار کرد: تیم ما نتایج خوبی را در فصل گذشته و در این فصل کسب کرده ولی اکنون شرایط آب و هوایی به گونه ای است که تماشاگران به سختی می توانند برای تماشای بازی به ورزشگاه بیایید.



وی با بیان اینکه از هواداران خواستاریم ما را بیشتر حمایت کنند، افزود: انتظار ما این است که با این وجود بازهم تعدادی به ورزشگاه بیاییند چون تیم ما در این شرایط به شدت به حمایت هواداران نیاز دارد.



سرپرست تیم فولاد خوزستان ادامه داد: گران شدن نرخ بلیط ورزشگاه ها را سازمان لیگ اعلام کرده و هنوز باشگاه فولاد در خصوص اینکه در این زمینه خدماتی را به هواداران خود ارایه کند، در دستور کار ندارد.



وی تصریح کرد: تیم ما خوب و باکیفیت کار می کند و در چنین شرایطی انتظار می رود بازیکنان بیشتر از قبل مورد حمایت هواداران قرار گیرند.



ابن قاسم در خصوص نور ورزشگاه گفت: نور ورزشگاه مورد تائید قرار نگرفته و بعضی قسمت های زمین را نمی توانیم به خوبی ببینیم و مسئولان باید به این وضعیت نگاه ویژه ای داشته باشند.



وی در خصوص مکان بازی های آسیایی تیمش گفت: بازی های ما در ورزشگاه الغدیر انجام می شود و اکنون نیز در حال آماده سازی این ورزشگاه هستند.