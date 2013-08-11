استفاده از گیم در مباحث آموزشی/ تبیین 200 معیار برای رده بندی سنی بازیهای رایانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مینایی با اشاره به اقدامات مهم در سومین نمایشگاه بین المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران گفت: 32 بازی بزرگ از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تولید شده و از 40 بازی جدید از جمله تراتئون، بیداری، شبگرد و ده‌ها بازی موبایل در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموع 191 اثر در نمایشگاه حضور خواهد یافت که 77 بازی کژوال و کوچک و 12 بازی آنلاین آماده ارائه در این نمایشگاه است، ادامه داد: 73 اثر جنبی و نگاه ویژه و 25 اثر بازی نامه در نمایشگاه عرضه می شود که تعداد بازی های رسیده رشد نسبتا فوق العاده ای داشته است.

مینایی گفت: 70 بازی مستقل به سومین جشنواره بازی های رایانه ای ارائه شده و 170 شرکت، نهاد و تیم بازی ساز و 7 دانشگاه در راستای پیشرفت تولیدات دانشگاهی در نمایشگاه گیم تهران شرکت خواهند کرد.

مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای تاکید کرد: در توزیع نشریات و فناوری، 32 موسسه و در بخش تولیدات 106 شرکت و 19 تیم بازی مستقل در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی به بخش ترویج نظام رده بندی سنی اسرا و جایگاه بازی درمانی اشاره کرد و افزود: فرهنگ استفاده درست از بازی های خارجی و داخلی سرلوحه کاری در این بخش است که بیشتر مخاطبان آن خانواده ها هستند.

مینایی با تاکید بر مقوله آموزش و کارگاه های آموزشی توسط بازی های رایانه ای توضیح داد: در بخش آموزش و کارگاه های آموزشی 28 کارگاه با محوریت طراحی، بازینامه نویسی، بعد فنی، بازاریابی، طرح تجاری بازینامه نویسی و غیره شرکت خواهند کرد که این بخش بدون شک شاهد طرفداران زیادی خواهد بود.

وی گفت: بخش ویژه کودکان و دختران به صورت تفکیک شده همراه با ارائه آخرین محصولات کنسولی و کابینی فضایی شاد و سرگرم کننده در نمایشگاه ایجاد خواهند کرد.

مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای به بخش مسابقات لیگ داخلی در نمایشگاه گیم تهران اشاره و اظهار کرد: بخش مسابقات لیگ داخلی با تکیه بر محصولات داخلی و بازیهای خارجی در نمایشگاه برگزار خواهد شد و در انتها به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

مینایی گفت: بخشی با عنوان بازی پنهان مخصوص مسوولین فرهنگی در نظر گرفته شده تا جنگ نرم، کمپانی ناشران بین المللی و ... در دستاوردهای بین المللی بنیاد بازی ها در آنجا عرضه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری صدا و سیما برنامه هایی در بخش های مختلف به صورت از زنده پخش خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته نمایشگاه در قالب بین المللی برگزار شد اما جشنواره از همان بدو تشکیل محملی برای رقابت بازی های ایرانی بوده است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای توضیح داد: امسال به دلیل همزمانی نمایشگاه گیم تهران با نمایشگاه گیمز کام آلمان بسیاری از شرکت ها در این رویداد حضور ندارند و در این زمینه بیش از 200 دعوت نامه برای شرکت های مورد نظر ارسال شد.

وی به تبیین 200 معیار برای رده بندی سنی بازی های رایانه ای اشاره کرد و افزود که شورای طبقه بندی سنی بازی های رایانه ای بسیار دقیق بوده و برخی بازی ها با بررسی 70 تا 80 ساعته رده بندی می شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با یادآوری اینکه تخمین گردش مالی بازی های رایانه ای در ایران و دنیا دشوار است تاکید کرد که به دلیل فقدان قانون کپی رایت سالانه بیش از 50 میلیون نسخه بازی های رایانه ای در بازار توزیع می شود از این رو تخمین این مهم بسیار دشوار است.

به گزارش مهر، سومین نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران 22 تا 26 مردادماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.