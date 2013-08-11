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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

بسکتبال قهرمانی آسیا - فیلیپین؛

مدافع عنوان قهرمانی روی سکوی پنجم/ اردن هفتم شد

مدافع عنوان قهرمانی روی سکوی پنجم/ اردن هفتم شد

تیم‌های ملی بسکتبال چین و اردن در روز پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا با غلبه بر حریفان خود رده‌های پنجم و هفتم را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در فیلیپین امروز با برگزاری بازی تیم‌های اردن و قزاقستان برای کسب عنوان هفتم آغاز شد که طی آن تیم اردن با غلبه بر حریف خود در رده هفتم این رقابتها ایستاد. در این دیدار که در مانیل برگزار شد تیم اردن با نتیجه 88 بر 59 از سد رقیب خود گذشت تا رده پنجم را به خود اختصاص بدهد.

اردنی ها کوراترهای اول، دوم و سوم را به ترتیب با نتایج 38 بر 18، 25 بر 14 و 12 بر 18 از آن خود کردند و در کوارتر چهارم با حریف به تساوی در عدد 15 رضایت دادند. در این بازی محمود عابدین با کسب 24 امتیاز در 15 دقیقه بهترین بازیکن میدان بود.

دومین دیدار امروز یکشنبه را نیز تیم‌های ملی چین و قطر برای کسب عنوان پنجم برگزار کردند که در پایان تیم چین با حساب 96 بر 85 از سد قطر گذشت تا بدین ترتیب مدافع عنوان قهرمانی به جایگاه پنجم این دوره از مسابقات بسنده کند.

قطر کوارتر نخست بازی را 21 بر 20 برد ولی در وقت‌های دوم و سوم این تیم چین بود که به ترتیب با نتایج 25 بر 19 و 25 بر 15 حریف خود را شکست داد. قطری‌ها در کوارتر پایانی به آب و آتش زدند و حریف خود را 36 بر 26 پشت سر گذاشتند ولی این نتیجه برای نجات تیم قطر کفایت نمی‌کرد. محمد باکر احمد از تیم قطر با کسب 22 امتیاز بهترین بازیکن میدان بود. نکته جالب این که یی‌جیان لیان، فوق ستاره تیم قطر در مدت 21 دقیقه‌ای که در میدان حاضر بود تنها 12 امتیاز و 3 ریباند به نام خود ثبت کرد.

دیدار پایانی این دوره از مسابقات از ساعت 16 به وقت تهران بین تیم‌های ملی ایران و فیلیپین برگزار می‌شود.

کد مطلب 2113439

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