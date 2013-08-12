شاخص سازی زمینه ساز افزایش بهره وری است/ سامان دهی گلزار شهدا اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر دوشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان گفت: با توجه به اینکه اشراف به کار و داشتن شاخص لازمه انجام کار است با شاخص سازی و حضور فعال می توان زمینه ساز افزایش بهره وری شد.

وی افزود: امسال جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان دیر تشکیل شد.

اعتبار بیشتر به معنای خدمت رسانی بیشتر است

فرماندار شهرستان همدان بیان داشت: با توجه به اینکه رقابت بر ای جذب اعتبار بیشتر از سوی سازمان های ذیربط خوب است باید گفت، اعتبار بیشتر به معنای خدمت رسانی بیشتر است.

قهرمانی مطلق همچنین با اشاره به خدمت رسانی و همکاری سازمان های مختلف شهرستان همدان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: ادارات و سازمان های موجود در شهرستان همدان با در اختیار قرار دادن فضا و امکانات برای برگزاری انتخابات توانستند باعث برگزاری بسیار خوب انتخابات در شهرستان همدان شوند.

شاخص سازی زمینه سازجلوگیری از روزمرگی در امور است

وی در ادامه با اشاره به اینکه داشتن شاخص لازمه انجام کار است اظهار داشت: با داشتن شاخص، مستند سازی و ایجاد یک افق میان مدت می توان از روزمرگی در امور جلوگیری کرد.

فرماندار شهرستان همدان گفت: با توجه به اینکه در زمنیه جذب ارز خارجی و همچنین عرضه پول داخلی مشکلاتی وجود دارد باید در رابطه با پرداخت هزینه ها و همچنین تخصیص اعتبارات ملاحظات بیشتری انجام گیرد.

قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه باید در انجام پیگیری کار مردم تسریع شود، اظهار داشت: از میزان مراجعات مردم به فرمانداری مشخص می شود کدامیک از ادارات وظایف خود را به درستی انجام نداده اند.

وی افزودک ادارات باید بگونه ای خدمت رسانی کنند که مراجعات مردم به فرمانداری کاهش یابد.

بیان داشت: متن قانون بودجه سال جاری باید مورد مطالعه سازمان های مختلف قرار گیرد.

امسال امکان جابجایی اعتبارات وجود ندارد

قهرمانی مطلق گفت: امسال امکان جابجایی اعتبارات تا 10 درصد بیشتر مجاز شمرده نمی شود.

وی افزود: اعتباری که در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان به هریک از سازمان ها داده می شود باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

تخصیص دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس

فرماندار شهرستان همدان همچنین با اشاره به اهمیت سامانه گرمایشی مدارس شهرستان همدان بیان داشت: امسال دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس از اعتبارات ملی تخصیص یافته است.

قهرمانی مطلق گفت: اداراتی که از اعتبارات ملی برخوردار هستند باید گزارشی در این زیمنه تهیه کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در زمنیه ایجاد روش های نوین آبیاری سهم پرداختی دولت 85 درصد در نظر گرفته شده و سهم کشاورز تنها 15 درصد است، اظهار داشت: با شرایط موجود نباید در شهرستان همدان شاهد آبیاری غرقابی بود.

فرماندار شهرستان همدان در ادامه با اشاره به سامان دهی گلزار شهدا ذر شهرستان همدان اظهار داشت: اقدام بزرگی که دولت نهم و دهم انجام داده سامان دهی گلزار شهدا بوده است.

سامان دهی گلزار شهدا اولیت دارد

قهرمانی مطلق بیان داشت: سامان دهی گلزار شهدا باید جزو اولویت های کاری بنیاد مسکن و شهرسازی شهرستان همدان باشد.

سامان دهی 17 مزار در 9 روستای شهرستان همدان باقی مانده است

وی با بیان اینکه شهرستان همدان دارای دو هزار و 800 مزار شهدا است اظهار داشت: در راستای طرح سامان دهی گلزار شهدا، سامان دهی 17 مزار در 9 روستای شهرستان همدان باقی مانده است.

فرماندار شهرستان همدان افزود: باید پرونده سامان دهی گلزار شده در شرهرستان همدان بسته شود.

قهرمانی مطلق همچنین گفت: با توجه به محدودیت ها و کم آبی های موجود رساندن آب نیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بهسازی روستاهای موجود در شهرستان همدان بیان داشت: در زمنیه نگهداری راه های روستایی باید با دهیاری ها قرارداد بسته شود.

فرماندار شهرستان همدان بیان داشت: هشت درصد از اعتبارات شهرستان همدان در زمینه بهسازی روستا ها تخصیص داده می شود.

امسال برای ساخت ساختمان های اداری هیچگونه اعتباری داده نمی شود

قهرمانی مطلق همچنی بیان داشت: امسال برای ساخت ساختمان های اداری هیچگونه اعتباری داده نمی شود.

وی افزود: در آموزش و پرورش نیز از نظر ساختمانی مازاد وجود دارد.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اینکه هیچگونه اعتباری برای ادارات کل در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: اعتبارات ادارات کل باید را از مراکز فرا استانی تخصی داده شود.

اعتبارات شهرستانی نباید در مراکز فرا شهرستانی استفاده شود

قهرمانی مطلق همچنین افزود: اعتبارات شهرستانی نیز نباید در مراکز فرا شهرستانی استفاده شود.

وی بیان داشت: باید به عنوان دفاع از حوزه کاری قدم برداشت و ازحقوق شهرستان همدان دفاع کرد.

فرماندار شهرستان همدان در پایان سخنانش با بیان اینکه در گزارشات باید واقعیات گفته شود اظهار داشت: در نحوه گزارش دهی باید شفافیت و صداقت رعایت شود.