به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون پس از قهرمانی تیم ملی در آسیا در بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه امام(ره) خاطرنشان کرد: این قهرمانی ما در جام ملت‌های آسیا خیلی چیزها را ثابت کرد. بسکتبال همیشه با نامادری‌ها ساخته است ولی در جایگاهی قرار گرفته که دیگر کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

وی ضمن تشکر از مسئولان صدا و سیما به خاطر پخش زنده این دوره از رقابتها گفت: تیم ملی در این دوره از رقابتها نشان داد در آسیا بی‌رقیب است. همه بازیکنان ایران همه تیم‌ها را اسیر خود کردیم و فیلیپین هم با 20 هزار تماشاگرش کاری از پیش نبرد. به نظرم همه بازیکنان ایران باید در تیم منتخاب آسیا قرار می‌گرفتند.



رئیس فدراسیون بسکتبال درباره حضور در جام جهانی نیز عنوان کرد: برای دومین مرتبه حضور در این دوره از رقابتها را تجربه خواهیم کرد. ما کار خودمان را برای حضور در جام جهانی پس از بازی با تایوان آغاز کردیم و معتقدم که کار سختی را پیش روی خود می‌بینیم.



تیم ملی بسکتبال در بیست و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا در فیلیپین توانست عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.