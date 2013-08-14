مستند "پیدایش سینمای جهان" ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان «پیدایش سینمای جهان» در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از ساخت این مجموعه پژوهشی را اطلاع رسانی به علاقمندان و محققان در خصوص پیدایش صنعت و هنر سینما دانست و گفت: این فیلم مباحث گوناگونی همچون آشنایی با پیشگامان، سبک شناسی ، معرفی فیلم ها و اشخاص اثرگذار، موضوعات و رویدادهای جانبی را در شکل گیری سینما تا دوران ناطق، مطرح می کند.

امیر عفاف در خصوص ساختار مستند "پیدایش سینمای جهان" اضافه کرد: چارچوب کلی کار در این مجموعه به گونه ای برنامه ریزی شده که جنبه سرگرم کننده آن برای استفاده مخاطب عام، از دست رفته تلقی نشود.

وی با اعلام این مطلب که متن اصلی فیلم بر اساس کتاب تاریخ سینما (نوشته دیوید بوردول و کریستین تامسون ترجمه روبرت صافاریان) تنظیم شده، اظهار داشت: جدا از کتاب اصلی که به لحاظ علمی و تاریخی بسیار معتبر است، از کتابهای هنر سینما، تاریخ سینمای هنری، سیر تحولی سینما، فرهنگ جهانی فیلم، تاریخ سینما، دایره المعارف سینمایی، فرهنگ واژه های سینمایی، سینما گران جهان، اکسپرسیونیسم آلمان و پیشگامان دیگر، راهنمای فیلم، پژوهشی در تاریخ سینمای شوروی، واقعیت گرایی فیلم و نشانه ها و معنا در سینما نیز استفاده شده تا مخاطب با تماشای فیلم اطلاعات دقیق و گسترده ای در اختیار داشته باشد.

عفاف با اشاره به هویت «استودیو طنین مهر آوا» در زمینه دوبله به فارسی و تولید فیلمهای مستند بیان کرد: آگاهی نسبت به این موضوع که کارگردان های بزرگ سینمای ایران کارهای فنی بهترین فیلم های خود را در این استودیو انجام داده اند، فعالیت گروه را بسیار خاطره انگیز و جدی کرد. محمد مصطفی زاده به عنوان تدوینگر و مدیر استودیو، تجربه سالیان خود را بر فیلم روا کرد تا اثر ماندگاری تولید و ارائه شود.

وی افزود: فرزاد تیموری مدیر سینما پرسیای شیراز نیز با در اختیار قرار دادن منابع کمیاب نقش مؤثری در شکل گیری این فیلم ایفا کرد.

کارگردان فیلم «تبعیدگاه دست ها» از احتمال دنباله دار بودن این مجموعه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مدتی است به دلیل مشکلات و مصائب تولید فیلم، پایتخت را ترک و در شیراز زندگی می کنم که شاید با تغییر دولت و متعاقب آن بهبود شرایط مجدداً تولید فیلم های مستند را مانند سال های گذشته با انگیزه بالاتری آغاز کنم.

دیگر عوامل فیلم «پیدایش سینمای جهان» عبارتند از گارنیک یادگاریان (صدابردار)، همت مومیوند (گوینده)، امیر عفاف، مهدی حسینی رچی، پویا گزبلند و نوید نیک کار (گروه تحقیق و پژوهش) و محمد رضا شمس وار (مترجم).

فیلم مستند "پیدایش سینمای جهان پس از چهارسال" توسط مؤسسه رسانه های تصویری از طریق شبکه نمایش خانگی در سراسر کشور عرضه شده است.