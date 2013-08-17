به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی باشگاه استقلال، نشست خبری سرمربیان تیمهای استقلال و بوریرام تایلند، روز سه‌شنبه در محل سازمان لیگ برگزار می‌گردد. بر این اساس، ابتدا و از ساعت 12 سرمربی بوریرام پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود و پس از آن، در ساعت 12:30 امیر قلعه‌نویی، سرمربی استقلال پاسخگوی اصحاب رسانه خواهد بود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و بوریرام تایلند در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:15 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.



