هشدار هک شدن رمز اینترنت كاربران خانگي / امنیت رایانه ها در گرو بروز رسانی آنتی ویروس ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی آبسالان صبح شنبه در محل شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک از دلایل کاهش حجم اینترنت افراد استفاده شدن آن توسط هكرها ازطریق هک رمز ورود کاربران اينترنت در مشهد است.

وی در توضیح بیشتر گفت: شهروندان مشهدی این سئوال را مطرح می کنند که چرا حجم اینترنت مورد استفاده شخصی‌شان زود تمام می‌شود که برای آن سه دلیل وجود دارد.

وی توضیح داد: اول اینکه شخص دانلود و وبگردی زیادی انجام داده باشد یا نرم‌افزارهای موجود در سیستم شخصی فرد موردنظر بدون اینکه خود متوجه شده باشد، از طریق اینترنت به روز رسانی شود و دليل ديگر اينكه خط اینترنتد هاي خانگي مورد استفاده هكرها قرار مي گیرد.

وی تاکید کرد: راه‌های زیادی وجود دارد که یک هکر می‌تواند به راحتی از طریق ورود به مودم شخصی افراد، نام کاربری و پسورد اینترنت آنان را هك كرده و در زمان هايي که شخص از اینترنت استفاده نمي كند از آن برداشت مي كنند.

آبسالان با تاکید بر اینکه اینترنت بی‌سیم چه از طریق شبکه‌های بزرگ وایلرس تامین شود و چه از طریق وایفا، احتمال نفوذ و استفاده از آن توسط دیگران وجود داردبیان کرد: البته برخي از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بی‌سیم ، امنیت را تامین می‌کنند اما هر فردی به عنوان کاربر نهایی بايد مراقبت‌های لازم را انجام دهد تا امكان دسترسي را از اين افراد بگيرد.

وی روش‌های جلوگیری از هک شدن اینترنت بی‌سیم را اینگونه بیان کرد: اگر فقط خودتان با یک کامپیوتر از اینترنت بی‌سیم استفاده می‌کنید، مودم خود را در حالتBridge قرار داده تا امکان برقراری ارتباط دیگری وجود نداشته باشد، در صورت استفاده نکردن از اینترنت مودم خود را خاموش کنید، رمز عبور خود را هرگز از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی در اختیار افراد قرار ندهید و در صورت نیاز به این کار، رمز را به صورت حضوری یا تلفنی در اختیار افراد قرار دهید.

آبسالان ادامه داد: همیشه یک آنتی ویروس یا فایروال معتبر بر روی ویندوز خود داشته باشید و مرتب آن را به روز رسانی کنید، اگر بنا بر نیاز خود از سیستم PPPOE استفاده می‌کنید در تنظیمات شبکه خود گزینه Mac Filterرا فعال کنید و از سرویس دهنده اینترنت خود بخواهید در صورت امکان، یک بار گزارش‌های مصرف شما را چک کند و در صورت مشاهده مک آدرس‌های متفاوت، آن را به شما اعلام کند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد افزود: اگر در منزل یا محل کارتان ازHot Spot استفاده می‌کنید، آن را به IPهای شبکه خودتان محدود کنید واگر سرویس‌دهنده اینترنت شما امکان محدود کردن اینترنت تنها برای یک آدرس را دارد، از سرويس دهنده بخواهید این کار را انجام دهد.