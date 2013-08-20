توقف میلان در هلند، پیروزی پر گل زنیت و شکست سلتیک و لیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای دور رفت مرحله پلی آف لیگ قهرمانان اروپا PSV آیندهوون هلند در خانه خود مقابل میلان ایتالیا به تساوی یک بر یک دست یافت. در این دیدار ابتدا استفان الشراوی در دقیقه 15 میلان را پیش انداخت اما "تیم ماتاف" مهاجم PSV در دقیقه 60 نتیجه را به تساوی کشاند.

در دیگر دیدار مهم رئال سوسیداد در خانه لیون با دو گل استثنایی به پیروزی 2 بر صفر دست یافت. در این بازی ابتدا آنتوان گریزمن با یک ضربه قیچی برگردان در دقیقه 17 سوسیداد را یک بر صفر پیش انداخت و سپس هریس سفروویچ مهاجم سوئیسی این تیم اسپانیایی در دقیقه 50 با یک شوت از راه دور مهار ناشدنی گل دوم را به ثمر رساند تا لیون شکست سنگینی در خانه را تجربه کند.

خوشحالی بعد از گل آنتون گریزمن مهاجم رئال سوسیداد که با ضربه برگردان دروازه لیون را باز کرد

سلتیک اسکاتلند نیز در عین ناباوری در خانه شاختر قزاقستان با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد. نتایج کامل رقابتهای سه شنبه شب به شرح زیر است:

* شاختر قزاقستان 2 – سلتیک اسکاتلند صفر

* لیون فرانسه صفر – رئال سوسیداد اسپانیا 2

PSV * آیندهوون هلند یک – میلان ایتالیا یک

* پاکوش فریرا پرتغال یک – زنیت سنت پترزبورگ روسیه 4

* ویکتوریا پلژن جمهوری چک 3 – ماریبور اسلوونی یک

رقابتهای این مرحله امشب با برگزاری 5 دیدار دیگر ادامه می یابد که برنامه آن به شرح زیر است:

* دیناموزاگرب کرواسی – آستریا وین اتریش

* فنرباغچه ترکیه – آرسنال انگلیس

* لودوگورتس بلغارستان - اف سی بازل سوئیس

* شالکه آلمان – پائوک اف سی یونان

* استوابخارست رومانی – لژیا ورشو لهستان