اسرائیل از اوضاع منطقه سود می برد/عربستان مخالف برگزاری ژنو 2 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه شب گذشته اظهار داشت: اسرائیل از اوضاع سوریه و منطقه و افزایش حملات تروریستی، تخریب زیر ساخت ها، آسیب به اقتصاد و ارتش های عربی به ویژه در سوریه، عراق و مصر سود می برد و از این مسئله خوشحال است.

وی با بیان این مطلب افزود: واضح و روشن است که دو گروه در جهان عرب در برابر یکدیگر قرار گرفته اند که یک گروه مردمی، ملی، ترقیخواه و آزادیخواه هستند و گروه دیگر افرطی و تروریستی که از سوی برخی طرف های منطقه ای و بین المللی مانند عربستان، قطر، ترکیه، آمریکا و اسرائیل حمایت می شوند.

وزیر امور خارجه سوریه با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی در حوادث سوریه نقش دارد گفت: اسرائیل یکی از طرف های اصلی بحران در سوریه است و تاکنون 3 بار به سوریه تجاوز کرده است و همچنین آشکارا تروریست های زخمی در سوریه را در مراکز درمانی خود مداوا می کند و با این اقدام سعی دارد به مقاومت ضربه بزند زیرا از پیروزی آن نگران است.

ولید المعلم در بخش دیگر سخنان خود درباره موضع واشنگتن در قبال سوریه نیز گفت: آمریکا خواهان تداوم اقدامات تروریستی در سوریه است تا منافع اسرائیل محقق شود لذا بر سر راه تلاش های روسیه برای برگزاری نشست ژنو 2 مانع تراشی می کند و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچون عربستان سعودی در این رابطه با آمریکا همسو هستند.

وی اظهار داشت: سفر بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعات عربستان سعودی به روسیه بیانگر این است که عربستان سعودی مخالف نشست ژنو 2 است چرا که معتقد است بحران سوریه تنها باید از طریق نظامی حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه ائتلاف مخالفان خارج نشین سوریه تحت تاثیر آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد گفت: این ائتلاف برای حضور در ژنو 2 شرط تعیین می کند و موضع روشنی اتخاذ نمی کند که این امور بیانگر آن است که سوریه با توطئه ای خارجی مواجه است. توطئه ای که اسرائیل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در راس آن قرار دارند.

ولید المعلم با اعلام اینکه موضع کشورهای اروپایی در قبال سوریه در حال تغییر است اما این تغییر هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد و به کندی پیش می رود گفت: اروپا تلاش می کند سازمان های بشردوستانه خود را به سوریه بفرستد و سوریه با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.