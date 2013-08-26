به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) امشب دوشنبه در شهر ابوظبی امارات برگزار شد که تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در مرحله گروهی این مسابقات در گروه E و با تیم‌های کانادا، اتریش و آرژانتین همگروه شد.

آرژانتین به عنوان تیم قهرمان و نخست قاره آمریکای جنوبی در این مسابقات حضور دارد، کانادا تیم سوم قاره آمریکا است و اتریش را هم باید تیم ششم قاره اروپا دانست که جواز حضور در جام جهانی نوجونان را بدست آورده است.

در این دوره از رقابتها، تیم‌ها در گروه‌های متعادلی قرار گرفتند و نمی‌توان هیچ کدام از گروه‌ها را گروه مرگ دانست. البته حضور تیم مکزیک قهرمان دوره گذشته و نیجریه پرافتخارترین تیم جام جهانی نوجوانان در گروه F و همچنین عراق و سوئد که با شکست در دیدار نیمه نهایی قاره‌های خود از صعود به فینال بازماندند در این گروه، تاحدودی وضعیت تیم‌های این گروه را نسبت به گروه‌های برای صعود به مراحل بعدی جام سخت کرده است.

گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: امارات، هندوراس، برزیل و اسلواکی

گروه B: اروگوئه، نیوزلند، ساحل عاج و ایتالیا

گروه C: کرواسی، مراکش، پاناما و ازبکستان

گروه D: تونس، ونزوئلا، روسیه و ژاپن

گروه E: کانادا، اتریش، ایران و آرژانتین

گروه F: مکزیک، نیجریه، عراق و سوئد

رقابتهای جام جهانی امارات از 25 مهرماه تا 17 آبان‌ماه در 6 ورزشگاه "محمد بن زاید" ابوظبی، ورزشگاه "باشگاه الامارات" در راس الخیمه، ورزشگاه "باشگاه الفجیره" در الفجیره، ورزشگاه "راشد" باشگاه الاهلی در دوبی، ورزشگاه "الشارقه" در شارجه و ورزشگاه "خلیفه بن زاید" در شهر العین برگزار می‌شود.