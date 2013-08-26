برنامه کامل مسابقات اعلام شد/ هندوراس - امارات؛ افتتاحیه جام پانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) امشب دوشنبه در شهر ابوظبی امارات برگزار می‌شود که 24 تیم حاضر در این مسابقات در 6 گروه 4 تیمی قرار گرفتند.

طبق این قرعه‌کشی تیم‌های برزیل و اسلواکی ساعت 17 روز پنجشنبه 25 مهرماه نخستین بازی این مسابقات را برگزار می‌کنند اما دیدار افتتاحیه جام پانزدهم ساعت 20 همان روز به وقت محلی، بین دو تیم امارات و هندوراس در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار خواهد شد.

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: امارات، هندوراس، برزیل و اسلواکی

گروه B: اروگوئه، نیوزلند، ساحل عاج و ایتالیا

گروه C: کرواسی، مراکش، پاناما و ازبکستان

گروه D: تونس، ونزوئلا، روسیه و ژاپن

گروه E: کانادا، اتریش، ایران و آرژانتین

گروه F: مکزیک، نیجریه، عراق و سوئد

برنامه کامل مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) 2013 امارات به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

بازی نخست:

پنجشنبه - 25/07/92

گروه A:

* برزیل - اسلواکی، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* امارات - هندوراس، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه B:

* اروگوئه - نیوزلند، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

* ساحل عاج - ایتالیا، ساعت 20، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

جمعه - 26/07/92

گروه C:

* کرواسی - مراکش، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

* پاناما - ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

گروه D:

* روسیه - ژاپن، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* تونس - ونزوئلا، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

شنبه - 27/07/92

گروه E:

* کانادا - اتریش، ساعت 17، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* ایران - آرژانتین، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

گروه F:

* مکزیک - نیجریه، ساعت 17، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

* عراق - سوئد، ساعت 20، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

بازی دوم:

یکشنبه - 28/07/92

گروه A:

* اسلواکی - هندوراس، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* امارات - برزیل، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه B:

* اروگوئه - ساحل عاج، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

* ایتالیا - نیوزلند، ساعت 20، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

دوشنبه - 29/07/92

گروه C:

* کرواسی - پاناما، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

* ازبکستان - مراکش، ساعت 20، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

گروه D:

* تونس - روسیه، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* ونزوئلا - ژاپن، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه - 30/07/92

گروه E:

* کانادا - ایران، ساعت 17، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* آرژانتین - اتریش، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

گروه F:

* مکزیک - عراق، ساعت 17، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

* سوئد - نیجریه، ساعت 20، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

بازی سوم:

چهارشنبه - 01/08/92

گروه A:

* امارات - اسلواکی، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* هندوراس - برزیل، ساعت 20، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

گروه B:

* نیوزلند - ساحل عاج، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* ایتالیا - اروگوئه، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

پنجشنبه - 02/08/92

گروه C:

* ازبکستان - کرواسی، ساعت 20، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

* مراکش - پاناما، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

گروه D:

* ژاپن - تونس، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* ونزوئلا - روسیه، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

جمعه - 03/08/92

گروه E:

* آرژانتین - کانادا، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* ایران - اتریش، ساعت 20، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

گروه F:

* نیجریه - عراق، ساعت 17، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

* سوئد - مکزیک، ساعت 17، ورزشگاه الرشید شهر دبی

مرحله یک‌هشتم نهایی:

دوشنبه - 06/08/92

* بازی شماره 37: تیم دوم گروه دوم - تیم دوم گروه ششم، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* بازی شماره 38: تیم اول گروه چهارم - بهترین تیم سوم گروه‌های دوم، پنجم و ششم، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* بازی شماره 39: تیم اول گروه اول - بهترین تیم سوم گروه‌های سوم، چهارم و پنجم، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* بازی شماره 40: تیم دوم گروه اول - تیم دوم گروه سوم، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه - 07/08/92

* بازی شماره 41: تیم اول گروه دوم - بهترین تیم سوم گروه‌های اول، سوم و چهارم، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

* بازی شماره 42: تیم اول گروه سوم - بهترین تیم گروه‌های اول دوم و ششم، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

* بازی شماره 43: تیم اول گروه پنجم - تیم دوم گروه چهارم، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 44: تیم اول گروه ششم - تیم دوم گروه پنجم، ساعت 20، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

مرحله یک‌چهارم نهایی:

جمعه - 10/08/92

* بازی شماره 45: برنده بازی شماره 39 - برنده بازی شماره 37 ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 46: برنده بازی شماره 40 - برنده بازی شماره 38، ساعت 17، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

شنبه - 11/08/92

* بازی شماره 47: برنده بازی شماره 41 - برنده بازی شماره 44، ساعت 20، ورزشگاه ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* بازی شماره 48: برنده بازی شماره 43 - برنده بازی شماره 42، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه



مرحله نیمه نهایی:

سه‌شنبه- 14/08/92

* بازی شماره 49: برنده بازی شماره 46 - برنده بازی شماره 47، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 50: برنده بازی شماره 48 - برنده بازی شماره 45، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

دیدار رده‌بندی:

سه‌شنبه- 17/08/92

* بازی شماره 51: بازنده بازی 49 - بازنده بازی 50، زمان و مکان این بازی از سوی فیفا هنوز اعلام نشده است.

دیدار فینال:

سه‌شنبه- 17/08/92

* بازی شماره 52، برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی