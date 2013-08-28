به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون بسکتبال با حضور تمام اعضای این هیات و همچنین مسئولان کمیته‌های مختلف برگزار می‌شود. طی این نشست که برای دو ساعت پیش‌بینی شده، علاوه بر تصویب برنامه‌های سال جاری به خصوص برای مسابقات باشگاهی، در مورد آئین‌نامه مسابقات و چگونگی پرداخت‌ها هم تصمیم‌گیری خواهد شد.

همچنین قرار است در مورد سهمیه‌های ملی هم در این نشست تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که نامشخص بودن وضعیت بازیکنان سهمیه ملی باعث بلاتکلیفی خیلی از آنها و مربیان جهت نقل و انتقالات شده بود و همین مسئله طی هفته‌های گذشته انتقاداتی را به همراه داشت.

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نشست روز شنیه اعضای هیات رئیسه این فدراسیون که ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود، اظهارداشت: تقریبا 20 روز پیش محورهای مورد بحث در نشست هیات رئیسه را برای تمام افرادی که باید در آن حضور داشته باشند، ارسال کردیم. بنابراین تمام اعضا با آگاهی لازم و کافی در نشست شرکت خواهند کرد و به همین دلیل احتمال اینکه بتوانیم به نتایج مصوب برسیم زیاد است.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: یکی از مهمترین مباحث در این نشست مربوط به سهمیه‌های ملی است. همچنین روی مشخص شدن نحوه پرداخت تیم‌ها هم تاکید دارم تا دیگر مجبور نشویم برای تسویه حساب تیم‌ها مهلت تعیین کنیم. ضمن اینکه اگر تیمی تا پایان مهلت تعیین شده یعنی فردا (پنجشنبه) نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به فدراسیون یا بازیکنان اقدام نکرده باشد، در این نشست در مورد آن تیم هم تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.