کلیات طرح پیگیری نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کلیات طرح پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران در جلسه علنی امروز مجلس با 167 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 196 رای به تصویب رسید.

با تصویب جزئیات این طرح مجلس شورای اسلامی اقدام مذکور را دخالت غیرقانونی در امور داخلی و نابودی منافع ملی و استقلال و آزادی ملت ایران می داند و دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می نماید کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی بدهد.

همچنین دولت موظف می شود پس از برآورد خسارت نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بین المللی اقدام کند.