به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یاراحمدی ، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه روز چهارشنبه اظهار کرد: مهدی شایق قاری بین المللی قرآن که از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه به سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن تونس اعزام شده بود، رتبه اول قرائت این مسابقات را بدست آورد.

وی با اعلام اینکه سومین دوره برگزاری این مسابقات بین المللی عصر دیروز سه شنبه 5 شهریور پایان یافت ، افزود: مهدی شایق قاری ممتاز قرآن کریم است که سال گذشته با کسب مقام نخست مسابقات کانون‌های فرهنگی ‌هنری مساجد با عنوان «مدهامّتان» به مسابقات سراسری قرآن کریم راه‌یافت و با کسب مقام پنجم این مسابقات سهمیه حضور در رقابت‌های تونس را کسب کرد و موفق شد در این دوره مسابقات کشور تونس ، به مقام اول دست پیدا کند.