ایران با مالزی و آمریکا همگروه شد/ امروز مصاف با آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی این رقابتها که با حضور 12 تیم در شهر دهلینو پایتخت هند برگزار خواهد شد شب گذشته در هتل رویال پلازا شهر دهلی برگزار شد و تیم ملی سپک تاکرای ایران با تیم ملی مالزی دارنده عنوان دوم ردهبندی جهانی و آمریکا تیم هشتم رنکینگ جهان در گروه دوم این رقابتها همگروه شد.
در پایان مراسم قرعهکشی این مسابقات، گروهبندی دور اول رقابتهای لیگ جهانی به شرح زیر اعلام شد:
* گروه اول: تایلند، ژاپن و میانمار
* گروه دوم: مالزی، آمریکا و ایران
* گروه سوم: کرهجنوبی ، برونئی و اندونزی
* گروه چهارم: اندونزی، سنگاپور و فلیپین
تیم ملی ایران در نخستین بازی خود، امروز پنجشنبه هفتم شهریور در ورزشگاه ایندرا گاندی به مصاف تیم ملی امریکا خواهد رفت. این رقابتها تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت و تیم کشورمان در دومین بازی، فردا جمعه به مصاف مالزی خواهد رفت.
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