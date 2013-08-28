تیم ملی سپک تاکرا عازم هند شد

به گزارش خبرنگار مهر، در تیم ملی اعزامی به رقابتهای لیگ جهانی وحید ملکی و حسین مشکبار از زنجان، حمید جعفری‌پور از فارس، امیر خانی از گیلان و جمیل کر از گلستان حضور دارند. مهدی رضایی به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی سپک تاکرای کشورمان را عهده‌دار است.

مرحله نخست لیگ جهانی سپک تاکرا در ورزشگاه "ایندیرا گاندی" دهلی نو آغاز می‌شود که تیم ملی ایران برای اولین بار در این رقابتها که معتبرترین مسابقات سپک تاکرا است حضور خواهد یافت. اسامی 12 تیم راه یافته به این مسابقات معتبر جهانی به این شرح است:

تایلند، مالزی، کره‌جنوبی، اندونزی، سنگاپور، ژاپن، برونئی، فیلیپین، هند، آمریکا، میانمار و ایران