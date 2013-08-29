عملیات اجرایی گازرسانی به پنج روستای پلدختر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شرکت گاز استان لرستان ظهر پنج شنبه در این مراسم گفت: کلنگ زنی طرح گازرسانی به پنج روستای دشت واشیان شامل چشمه شیرین، چاه شیرین، واشیان کرم حسین، واشیان نصرتی و واشیان نصیر تپه آغاز شده است.

حشمت اله شمس خرم آبادی افزود: 11 کیلومتر شبکه و خط تغذیه و یک ایستگاه تقلیل فشار پنج هزار متر مکعبی برای گازرسانی به این روستاها مورد نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور گازرسانی به این مناطق حدود 6 میلیارد ریال اعتبار اولیه از محل منابع داخلی شرکت گاز در نظر گرفته شده است

شمس خرم آبادی گفت: همچنین عملیات گازرسانی به روستای تخت شیر واشیان با پنج کیلومتر شبکه انتقال در مرحله انتخاب پیمانکار است.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: گازرسانی به این مناطق از جمله مطالبات مردم روستاهای پلدختر بوده که با تلاش مسئولان محقق شده است.