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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

عملیات اجرایی گازرسانی به پنج روستای پلدختر آغاز شد

عملیات اجرایی گازرسانی به پنج روستای پلدختر آغاز شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: در ششمین روز از هفته دولت، با حضور معاون سیاسی - امنیتی استاندار لرستان، امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدختر و جمعی از مسئولان عملیات اجرایی گاز رسانی به پنج روستای پلدخترآغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شرکت گاز استان لرستان ظهر پنج شنبه در این مراسم گفت: کلنگ زنی طرح گازرسانی به پنج روستای دشت واشیان شامل چشمه شیرین، چاه شیرین، واشیان کرم حسین، واشیان نصرتی و واشیان نصیر تپه آغاز شده است.

حشمت اله شمس خرم آبادی افزود: 11 کیلومتر شبکه و خط تغذیه و یک ایستگاه تقلیل فشار پنج هزار متر مکعبی برای گازرسانی به این روستاها مورد نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور گازرسانی به این مناطق حدود 6 میلیارد ریال اعتبار اولیه از محل منابع داخلی شرکت گاز در نظر گرفته شده است

شمس خرم آبادی گفت: همچنین عملیات گازرسانی به روستای تخت شیر واشیان با پنج کیلومتر شبکه انتقال در مرحله انتخاب پیمانکار است.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: گازرسانی به این مناطق از جمله مطالبات مردم روستاهای پلدختر بوده که با تلاش مسئولان محقق شده است.

کد مطلب 2125569

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