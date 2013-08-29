بند خاکی نصرآباد دیباج دامغان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان ظهر پنج شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه بند خاکی نصرآباد دیباج شهرستان دامغان، اجرای پروژه های آبخیزداری را در راستای مدیریت منابع خاک و آب بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: این طرح ها در جلوگیری از حوادث غیرمترقبه نقش مهم و اساسی دارد.

مرتضی علی آبادی اضافه کرد: اجرای هر چه بهتر پروژه های آبخیزداری در سطح شهرستان نیاز به اعتبارات خوبی دارد که می توانیم از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان به اجرای بهتر و مطلوبتر این پروژه ها کمک فراوانی کنیم.

وی یادآور شد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در اجرای طرح های آبخیزداری با بهره گیری از امکانات اعتبارات توانسته خدمات خوب و شایسته داشته باشد که امیدورایم این خدمات با تخصیص اعتبارات به این پروژه ها تقویت شود.

رئیس کار گروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دامغان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی این شهرستان در امر ساماندهی امر آبخیزداری خدمات خوبی ارائه کرده اند.

اجرای پروژه بند خاکی نصرآباد دیباج با 2200 میلیون ریال اعتبار

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز در این آئین اظهار داشت: این پروژه با دو هزار و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 10 ستاد حوادث غیر مترقبه احداث شده است.

احمدعلی بهاور مساحت حوزه آبخیز بند خاکی نصرآباد را یک هزار و 560 هکتار عنوان کرد یادآور شد: حجم عملیات خاکی انجام شده در این پروژه 86 هزار مترمکعب است.

وی میزان حجم آبگیری در این پروژه را 238 هزار مترمکعب و متوسط بارندگی سالانه را نیز 270 میلی متر ذکر کرد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گفت: کنترل و مهار سیلاب، تغذیه سفره آب زیر زمینی و آب پایه جهت مصارف کشاورزی و دام منطقه از مهمترین اهداف اجرای پروژه بند خاکی نصرآباد دیباج است.

در آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه بند خاکی نصرآباد دیباج شهردار دیباج، بخشدار مرکزی شهرستان دامغان، جمعی از مسئولان شهرستان دامغان و شهر دیباج حضور داشتند.