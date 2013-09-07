عضو گیری سازمان منافقین با قاچاق انسان در سال های گذشته

علی قاسمیان نویسنده مستند رویای سیاه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قسمت سیزدهم مستند رویای سیاه به بررسی روش‌های عضوگیری منافقین از دهه هفتاد تاکنون می‌پردازد.



وی ادامه داد: در دهه هفتاد اعضای عوامل سازمان در برخی کشورهای همسایه ایران در کمین توریست‌های ایرانی و جویندگان کار که به امید اقامت در یکی از کشورهای اروپایی از ایران خارج شده بودند، می‌نشستند.



این قسمت نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد چگونه بدون اینکه از سرنوشتشان خبر داشته باشند، طعمه عوامل منافقین در کشورهایی همچون ترکیه و دبی می‌شدند و سر از پادگان مخوف اشرف در می‌آوردند.

قاسمیان افزود: در بخش‌های دیگر قسمت سیزدهم روش‌های جدید عضوگیری، تخلیه اطلاعاتی و جاسوسی منافقین در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی به تصویر کشیده می‌شود.



برخی از اعضای جداشده سازمان که خود درگیر این ماجرا بودند در این قسمت از مستند به توضیح روش‌های منافقین برای نفوذ از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند.



این نویسنده ادامه داد: بخش بعدی که در قسمت سیزدهم به آن پرداخته می‌شود، خانواده اسیران فرقه رجوی است که بسیاری از آنها بعد از سالها و بصورت اتفاقی متوجه حضور فرزندشان در این پادگان شدند. اکنون نیز با مشقت فراوان خود را به عراق رسانده‌اند تا فرزندان خود را نجات دهند.



خانواده‌های اسیران این فرقه توضیح می‌دهند که برای 10 دقیقه دیدار فرزندانشان به مراجع مختلف بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری مراجعه کرده‌اند و متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند.



گفتنی است مستند رویای سیاه در 15 قسمت 30 دقیقه‌ای از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 از شبکه سوم سیما بر روی آنتن می‌رود و مروری کامل بر کارنامه سازمان منافقین و بررسی وضعیت فعلی آنها دارد.

