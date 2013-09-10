پرونده " K . S " باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که با تاخیری 40 دقیقه‌ای شروع شد، نادر طالب‌زاده گفت: این فیلم مستندی درباره اتفاقات 11 سپتامبر است. ما باید از این نوع فیلم‌ها بیشتر بسازیم زیرا این آثار براساس تحقیقاتی است که خود غربی‌ها انجام داده‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در حال ساخت مستندهای زیادی هستند که به زودی پخش نیز خواهد شد که ثابت کنند دولت سوریه بمب شیمیایی دارد ولی ما نیز از این موارد زیاد داریم که جواب آنها را بدهیم.

وی در مورد محتوای مستند پرونده "کی‌ اس" توضیح داد: در قسمت اول این فیلم نشان داده‌ می‌شود که انبارهای ارتش آمریکا مملو از سلاح‌های شیمیایی است و فردی که این فیلم‌ها را در اختیار دارد 10 سال ماموریت فیلمبرداری از این انبارها را برعهده داشته است.

طالب‌زاده در مورد بخش دوم این مستند بیان کرد: بخش دیگر مربوط به 11 سپتامبر است و سازنده این فیلم شرح می‌دهد که این حادثه یک جریان مصنوعی است.

وی ادامه داد: در این مستند نشان داده می‌شود که فلزهای برج‌های دوقلو در حال ذوب شدن هستند که حاکی از استفاده از مواد "نانوترمایت" است که خود غربی‌ها از آنها استفاده کرده‌اند.

کارگردان "آخرین بشارت منجی" یادآور شد:‌ این مستند در سه قسمت ساخته شده است و قرار است شبکه یک و پرس‌تی‌وی آن را پخش کنند و در ساعتی که برای نمایش آن مناسب باشد روی آنتن ببرند.

طالب‌زاده آمریکا را مسئول مستقیم حمله‌های شیمیایی عراق به ایران دانست و این باور که آلمانی‌ها به عراق مواد شیمیایی را داده‌اند رد کرد. وی در این مورد توضیح داد: در این مستند نشان داده می‌شود که مخازن بمب‌های شیمیایی مستقیم به عراق داده نشده‌ بلکه چیزی که به عراقی‌ها برای استفاده در جنگ با ایران تحویل داده‌اند بمب‌های آماده آمریکایی است.

این کارگردان نام "کرت ساننفلد" را به عنوان کارگردان این اثر نام برد که اکنون در آرژانتین متواری است و گفت که این فرد 30 درصد از فیلمبرداری را انجام داده است و گفته که بیش از 70 درصد از اسنادی را که در دست دارد نمی‌تواند منتشر کند زیرا بیم در خطر افتادن جانش را دارد.

طالب‌زاده در پایان گفت: هرچند دولت عوض شده است ولی ما نباید روشمان را عوض کنیم و از چنین مسائلی کوتاه بیاییم. این مسائل خط قرمز ما هستند.

حبیب‌الله بهمنی، انسیه شاه‌حسینی، عباس سلیمی‌نمین، رضا پورحسین، محمدتقی فهیم، احسان محمدحسنی، حسن نجاریان، هادی منبتی، ابراهیم اصغری، محمود گبرلو و وحید یامین‌پور از جمله افرادی بودند که این مستند را دیدند.