تاکید فهمی بر راه حل سیاسی بحران سوریه/6 کشته و 17 زخمی در انفجار رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر بر ضرورت دستیابی به راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه با هدف نجات این کشور و منطقه از جنگ تاکید کرد. وی از تمام طرف های ذیرط در بحران سوریه خواست که با مشارکت در کنفرانس ژنو 2 به منظور دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه تلاش کنند.

از سوی دیگر "احمد محمد علی" سخنگوی رسمی نیروهای ارتش مصر اظهار داشت که تلفات انفجار پیش از ظهر امروز در شهر رفح واقع در شمال صحرای سینا افزایش یافت. بر اثر این انفجار شش نظامی مصری کشته و 17 نفر از جمله 10 نظامی زخمی شدند.

هفت نفر از زخمی ها غیر نظامی و سه نفر آنها زن هستند. این انفجار همچنین سبب شد شماری از تاسیسات غیر نظامی در اطراف منطقه محل حادثه تخریب شود.