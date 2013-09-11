به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف صبح امروز چهارشنبه 20 شهریور با حضور در شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران از این کارخانه بازدید کردند و با مشکلات آن که عمدتا به تامین نشدن مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای راه‌اندازی خطوط جدید تولید آن مرتبط بود، آشنا شدند.

شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران بزرگترین تولیدکننده انواع کاغذ در ایران است و از ظرفیت تولید اسمی آن 175 هزار تن کاغذ در سال شامل 90 هزار تن کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر و 85 هزار تن کاغذ فلوتینگ است.

برای راه‌اندازی این کارخانه 530.5 میلیون دلار آمریکا و 553 هزار و 595 میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است و سهامداران آن هم بانک ملی با 58.06، صندوق بازنشستگی کشوری با 23.97 درصد و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین با 17.98 درصد هستند.

مجتمع صنایع چوپ و کاغذ مازندران در 7 مرداد 1376 توسط آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت افتتاح و راه اندازی شده است و هدف آن حفظ، احیا و بهره‌برداری اصولی از جنگلهای استان مازندران، کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ و خروج ارز به واسطه آن، ایجاد اشتغال و کمک به رونق اقتصادی منطقه، حرکت در جهت رشد و توسعه تخصص‌های مربوط به امور جنگل و صنعت کاغذ‌سازی و فراهم کردن زمینه برای انتقال تکنولوژی است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه این کارخانه در ایران و منطقه گفت: شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران بزرگترین واحد تولیدکننده کاغذ خاورمیانه است و یکی از اهداف اساسی آن این است که در سال 1374 به قطب صنعت کاغذ در خاورمیانه تبدیل شود.

به گفته وی، 18 تا 20 درصد سهم تولید کاغذ در کشور متعلق به شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران است.

مدیرعامل این شرکت در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به حمایت دولت یازدهم از صنعت تولید کاغذ در کشور گفت: آقای نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) چندی پیش نگرانی خود را نسبت به میزان فعالیت شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران و سقف تولید آن ابراز کرده بود. هر چند گزارشی که به ایشان منتقل شده چندان صحیحی نبوده اما ابراز نگرانی ایشان نسبت به وضعیت تولید کاغذ در کشور و توجه شان به شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران، برای ما قابل تقدیر است.

روغنی گلپایگانی همچنین از تلاشهای دامادی و حسینی نمایندگان مردم ساری و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به مشکلات شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران قدردانی و ابراز امیدواری کرد با توجهی که از جانب بخشهای مختلف صنعتی و فرهنگی در دولت یازدهم به مشکلات عدیده پیش روی تولید کاغذ در کشور به عنوان یک کالای فرهنگی، می شود این مشکلات برطرف شود.

مشروح سخنان ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیرعامل شرکت صنایع چوپ و کاغذ مازندران و همچنین گزارش بازدید از این کارخانه متعاقبا ارسال می‌شود.