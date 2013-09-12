به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات"، "ادوارد اسنودن"، افشاگر جاسوسی های اطلاعاتی آمریکا، نامزد دریافت جایزه حقوق بشر امسال ساخاروف اروپا شد.

این کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، توسط فراکسیون چپها و سبزها در پارلمان اروپا نامزد دریافت این جایزه شد. تصمیم نهایی در این باره را قرار است پارلمان اروپایی در ماه اکتبر بگیرد.

این جایزه که پنجاه هزار یورو است، به نام مخالف روسی و برنده جایزه نوبل صلح ( آندره ساخاروف)، ( 1921-1989) نامگذاری شده است.

"ربکا هارمس" از روسای فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا در این باره اظهار داشت که "ادوارد اسنودن" زندگی خود را به خطر انداخت تا از ما حمایت کند. این یک رسوایی است که کشورهای اروپایی هیچ حمایتی از وی به عمل نیاورده و اجازه دهند او در پناهندگی اجباری و غیر ارادی در روسیه باقی بماند.

"مارین کریستین ورگیت" از سیاستمداران چپ فرانسوی در پارلمان اروپا نیز در این باره اظهار داشته است که اسنودن نباید مانند جنایتکاران رفتار شود بلکه به حمایتهای ویژه نیاز دارد. وی نقض حقوق اطلاعاتی و حقوق اساسی اروپا را آشکار کرد.