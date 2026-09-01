به گزارش خبرگزاری مهر، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، عصر یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ با حضور پرشور شهروندان در مسیر میدان هفتتیر تا میدان ولیعصر(عج) تهران برگزار شد.
در جشن مردمی«مهمانی امت احمد»، غرفهها و برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، مذهبی و پذیرایی برپا شد و خانوادهها و اقشار مختلف مردم در فضایی شاد و معنوی در این رویداد حضور پیدا کردند.
یکی از بخشهای مورد توجه این مراسم، استیج برپا شده با مشارکت بسیج حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری بود که با اجرای آیتمهای متنوع فرهنگی، مذهبی و شاد، مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت.
علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، با اشاره به حضور پرشور مردم در این برنامه گفت: مهمانی «امت احمد فرصتی ارزشمند برای ایجاد نشاط، همدلی و همراهی میان خانوادهها و شهروندان بود و تلاش کردیم در استیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، برنامههایی متنوع و متناسب با فضای این جشن برای مردم اجرا کنیم.
وی افزود: استقبال مردم از آیتمهای فرهنگی و مذهبی نشان داد که شهروندان از برنامههایی که در کنار فضای شاد، محتوای فرهنگی و معنوی نیز دارند، استقبال میکنند.
فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری با تأکید بر استمرار حضور بسیج در برنامههای فرهنگی و اجتماعی شهر، اظهار کرد: بسیج همواره خود را در کنار مردم میداند و برگزاری اینگونه برنامهها فرصتی برای تقویت ارتباط با شهروندان و ایجاد فضایی بانشاط و صمیمی برای خانوادهها است.
جشن «مهمانی امت احمد» با اجرای برنامههای متنوع و حضور گسترده شهروندان، جلوهای از نشاط، همدلی و وحدت را در یکی از محورهای اصلی شهر تهران به نمایش گذاشت.
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