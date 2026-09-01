به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو ظهر سه شنبه پس از افتتاح و آبگیری سد کبوترلانه در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: کشور طی سال‌های گذشته با خشکسالی‌های پی‌درپی مواجه بوده و اگرچه در برخی استان‌ها شرایط خشکسالی بهبود یافته، اما همچنان در بسیاری از مناطق با محدودیت منابع آب مواجه هستیم.

وی افزود: برای عبور از این شرایط، ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب اهمیت زیادی دارد و طرح‌های مرتبط با تأمین و ذخیره آب باید با جدیت دنبال شوند.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره سامانه سردسیری کرمانشاه گفت: این طرح با جدیت پیگیری و تکمیل خواهد شد و ظرفیت مناسبی در استان برای اجرای آن وجود دارد.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ اظهار کرد: دستگاه اجرایی مشخصی برای اجرای این طرح وجود دارد و منابع لازم نیز باید اختصاص پیدا کند، ضمن اینکه جذب سرمایه‌گذار نیز می‌تواند به تسریع روند اجرای پروژه کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در اجرای طرح‌های بزرگ تأکید کرد و گفت: طرحی برای ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری سرمایه‌های مردم در دست بررسی است تا مردم استان بتوانند در طرح‌های بزرگ مشارکت داشته باشند.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه در حوزه‌های مختلف افزود: این استان از ظرفیت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استفاده شود.

علی‌آبادی در ادامه با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری آب گفت: امروز در زمینه شیرین‌سازی و بازچرخانی آب، فناوری‌های پیشرفته در کشور به صورت بومی توسعه یافته و باید از این ظرفیت‌ها برای مدیریت بهتر منابع آب استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه انرژی نیز تمامی روش‌های نوین مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند و امیدواریم دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و دانشمندان کشور نه تنها در مسیر توسعه فناوری حرکت کنند، بلکه در برخی حوزه‌ها پیشتاز جهان باشند.

وزیر نیرو در پایان با قدردانی از مجموعه استانداری کرمانشاه و رسانه‌ها، گفت: هدف از توسعه فناوری و اجرای طرح‌های علمی و زیرساختی، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل کشور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.