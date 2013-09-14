به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال را عصر امروز تیمهای سایپا البرز و نفت تهران برگزار کردند. در این بازی که با تغییر ناگهانی ساعت از 18:40 به 17:30 در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد دو تیم بعد از 90 دقیقه تلاش به تساوی بدون گل دست یافتند.
تیم نفت تهران با این تساوی 17 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده سوم جدول ردهبندی قرار گرفت. این در حالی بود که در صورت برد، شاگردان گلمحمدی 19 امتیازی میشدند و به دلیل اینکه تفاضل گل بهتری نسبت به فولاد داشتند به صدر جدول ردهبندی صعود میکردند. سایپا نیز با 13 امتیاز در مکان هفتم جدول ردهبندی ایستاد.
تیم سایپا میزبان این دیدار بود ولی به دلیل محرومیت یک جلسهای از میزبانی در ورزشگاه انقلاب کرج مجبور شد در تهران پذیرای حریف باشد.
